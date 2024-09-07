解密｜全IMAX攝製呈現奇異夢境　花75台LED燈陣實現紅色沙灘

由陳思誠執導及編劇，改編自中國最高榮譽「茅盾文學獎」得主麥家的同名長篇小說《解密》，將於9月26日香港戲院上映。電影由內地紅星劉昊然、荷里活影星尊古錫、影帝陳道明、香港影星吳彥祖等一眾實力派演員演出，更全程以IMAX特製拍攝！當中影片獨特的視覺風格，包括藍色海浪沖刷的紅色沙灘、水下不斷湧出的數字氣泡、金黃茂盛的蘆葦叢深處矗立的燈塔等奇異場景，畫面美輪美奐之餘更極具視覺衝擊力！

單單紅色沙灘夢境的道具製作，便耗時一個月，該場景呈現的夕陽效果採用了75台LED燈組成的燈陣來實現。（《解密》劇照）

那份空間感是令人震懾。（《解密》劇照）

《解密》是導演陳思誠首次以文學作品為根基進行電影創作，他被「每個人都是獨特的密碼，這一生就是解密的過程」的主題深深打動，繼而決定拍攝這個故事：「原著作者麥家的小說可供解讀和挖掘的空間很大，他的故事拓展了讀者的視野與想像力，我們不僅被男主角的命運在時代碰撞下的改變而有所觸動，也對神秘的密碼破譯領域有著全新理解。」而原著作者麥家對自己的第一部小說《解密》極為重視，亦對他這次跟陳思誠導演的合作非常滿意：「我認為陳思誠是執導電影《解密》的最佳人選，我覺得他不論對小說的理解，還是今天我看到的電影的完成度，都讓我感到意外。仿佛不是我在選導演，而是命運為電影作出的選擇。」

由文字的描繪，到用鏡頭呈現。（《解密》劇照）

每一個鏡頭都見證美術指導的心思。（《解密》劇照）

電影中男主角容金珍由內地著名演員劉昊然飾演，對於他來說這個角色是一次很大的挑戰：「容金珍是一個非常難塑造的角色，作為演員要將麥家老師筆下那麼強大的文字力量呈現在畫面裡，是一次很大的挑戰。解密不僅是容金珍的工作，也是他的使命，在破解那些複雜密碼的過程中，他也在破解自己人生的謎題。」劉昊然爲了讓自己的容貌與角色更貼近，不但減肥讓自己看來更瘦弱，更將自己濃密的眉毛拔掉不少，並通過造型將髮線後移，使頭髮看起來很稀疏，這使他仿佛換了個人，與角色幾乎混為一體！

那些夢幻般的情景，試想在IMAX巨幕下欣賞的壯觀。（《解密》劇照）

電影中與金容珍亦師亦友的希伊斯，由荷里活影星尊古錫驚喜演出，他透露接拍原因：「我看完劇本後非常推崇《解密》這故事，電影精彩好看並風格創新。而且我真的很喜歡跟導演陳思誠一起拍攝，他很清楚自己想要拍什麼樣的鏡頭，而且非常精確。」

電影中與金容珍亦師亦友的希伊斯，由荷里活影星尊古錫驚喜演出。（《解密》劇照）

《解密》電影除了幕前強勁的陣容外，全程更以IMAX特製拍攝，將電影中多場夢境，無論是抽象且深奧的數字組合和密碼，還是展現出容金珍潛意識的奇異夢境，都一一透過IMAX鏡頭呈現大銀幕中。這些在原著小說都以文字形式留白，但電影卻需要將這些充滿想像力的情節和元素通過影像直接地呈現給觀眾，是一個非常大的挑戰。美術指導馬曉飛指出：「一方面是非常理智的數學演算，另一方面卻是非常感性的夢境，要把想像力將這些同時用影像呈現出來。」而導演陳思誠對《解密》的音樂也有著很高要求，不僅花費重金購入、在亞洲地區首次獲得授權使用「披頭四」的作品於電影中，更邀請到「格林美」得獎電影作曲家洛內·巴爾菲（Lorne Balfe）、及著名音樂人凱文·里普爾（Kevin Riepl）二人作曲及製作電影原聲音樂。