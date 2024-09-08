威尼斯影展｜妮歌潔曼封影后喪母缺席領獎　艾慕杜華首奪金獅獎

《第81屆威尼斯影展》於香港時間今日（8日）凌晨閉幕及公布得獎名單，西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的首部英語電影《The Room Next Door》勇奪最高榮譽金獅獎。電影探討安樂死議題，日前首映後全場觀眾起立鼓掌長達17分鐘，為本屆觀眾反應最佳的作品。

艾慕杜華是三大影展常客，但原來今次才首次奪得大獎。（視覺中國）

而妮歌潔曼（Nicole Kidman）就憑《Babygirl》奪得最佳女主角，其母親於頒獎前數小時離世，妮歌因此沒有親自領獎，由導演Halina Reijn代領並讀出得獎感受：「我今天剛回到威尼斯，得悉美麗又勇敢的母親Janelle Ann Kidman剛離世。我很震驚，我需要陪伴我的家人，這個獎是為她而拿的，她塑造了我、引導了我、成就了我。」

妮歌潔曼本來已返回威尼斯準備領獎，卻突然收到喪母噩耗而立即回國。（視覺中國）

《第81屆威尼斯電影節》得獎名單

最高榮譽金獅獎：艾慕杜華《The Room Next Door》

評審團大獎：Maura Delpero《Vermiglio》

評審團特別獎：Dea Kulumbegashvili《April》

銀獅獎：Brady Corbet《The Brutalist》

最佳女主角：妮歌潔曼《Babygirl》

最佳男主角：Vincent Lindon《The Quiet Son》

最佳編劇：Murilo Hauser & Heitor Lorega《I'm Still Here》

最佳新人：Paul Kircher《And Their Children After Them》