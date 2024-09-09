Sydney Sweeney被兩大特務女神夾擊　網民：再大嘅胸部都輸畀高度

國際影壇盛事「第49屆多倫多電影節」現正隆重舉行，名導Ron Howard的最新執導參展作品《Eden》，於當地時間7日舉行首映禮，吸引一眾荷里活演員嘉賓到場觀映。主演《Eden》的三位荷里活當紅女星Ana de Armas、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及新生代性感女神Sydney Sweeney亦有到場出席，掀起全晚高潮哄動！

《Eden》女主角Ana de Armas、雲妮莎卻比與Sydney Sweeney一同出席多倫多電影節首映。（視覺中國）

《Eden》女主角Ana de Armas、雲妮莎卻比與Sydney Sweeney一同出席多倫多電影節首映。（視覺中國）

《Eden》女主角Ana de Armas、雲妮莎卻比與Sydney Sweeney一同出席多倫多電影節首映。（視覺中國）

主演《Eden》的三位女主角於紅地氈上爭豔鬥麗，其中「邦女郎」Ana de Armas以白色背心配高叉透視裙現身，展現騷胸曲線與長腿、更疑似真空激突，成為紅地氈上的鏡頭焦點！同為特務電影女主角的雲妮莎卻比，則以一套露肩平口長裙現身，高貴冷豔的形象與《職業特工隊》（Mission：Impossible）系列角色「白寡婦」同出一轍，一頭金髮半遮臉頰，盡顯高冷神秘形象。

「邦女郎」Ana de Armas以白色背心亮相，疑似真空激突！（視覺中國）

Ana de Armas暫時是最後一代的邦女郎之一。（《007：生死有時》劇照）

「白寡婦」雲妮莎卻比金色長髮半遮臉頰，性感得來帶神秘感！（視覺中國）

雲妮莎卻比的形象與角色「白寡婦」相當類似。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

至於新生代性感女神Sydney Sweeney，與兩位知名度更勝一籌的前輩同場，卻反而收起性感，未有如以往一樣大騷澎湃上圍，以修女式白色披風長裙現身，意外轉走斯文乖巧路線。Sydney Sweeney收起性感之餘，被兩位前輩夾擊下，連身高亦被比下去。雖然三位《Eden》的女主角均穿上高踭鞋登場，然而本身僅1.61米高的Sydney Sweeney，則明顯比身高分別1.68米及1.7米高的Ana de Armas與雲妮莎卻比輸蝕，在兩位前輩中間慘變小矮人！

Sydney Sweeney不但性感度輸給Ana de Armas，連高度都輸給雲妮莎卻比，慘變小矮人。（視覺中國）

Sydney Sweeney罕有收起性感，以修女風造型密實亮相。（視覺中國）

Sydney Sweeney在高度上實在輸給Ana de Armas、雲妮莎卻比兩位前輩太多！（視覺中國）

《Eden》三位女主角同場亮相多倫多電影節的照片一出，馬上引起國外網民瘋傳，有網民分別讚Ana de Armas、雲妮莎卻比與Sydney Sweeney各有美態與特色；亦有網民表示Sydney Sweeney在性感度輸給Ana de Armas、在高雅度與身材修長度則輸給雲妮莎卻比；最後亦有網民嘆指：「再大的胸部都輸給高度！」為Sydney Sweeney感到可惜。

Ana de Armas真係靚到飛起！（視覺中國）

Ana de Armas真係靚到飛起！（視覺中國）

雲妮莎卻比的高雅貴氣造型亦非常吸引！（視覺中國）