BIG816專訪︱魏德聖為癌症病童打氣　11歲鄭又菲試鏡30次終遇伯樂

魏德聖最新執導的台灣兒童電影《BIG 816》，由曾沛慈、鄭又菲、范逸臣、馬志翔、夏宇童、黃鐙輝及鄭人碩等主演，劇情圍繞一家醫院中的兒童癌症病房中，六位勇敢的抗癌病童與家人共同面對惡疾的過程。早前導演魏德聖攜同小演員鄭又菲來港為《BIG 816》進行宣傳，並接受《香港01》專訪，分享由撰寫到開拍的資料搜集過程、選角到拍攝現場情況，以及鄭又菲年少又豐富的演藝經歷。



《BIG 816》導演魏德聖早前攜同小演員鄭又菲，來港宣傳新作並接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《BIG 816》由曾沛慈、鄭又菲主演，在劇情中飾演母女。（《BIG 816》FB圖片）

魏德聖受病童一句話震撼啟發

魏德聖於專訪中透露，《BIG 816》的故事已在他的腦海中醞釀20年，直至疫情期間才鼓起勇起完成作品，談到故事原點，導演分享指：「我曾經訪問一位癌症病童，她是一個骨癌截肢的孩子，提到癌症病房裡的氣氛，她講到許多快樂的回憶、並不是着眼於悲傷。其中她有一句讓我最感動的話，她說『我在癌症病房裡面呆了一年多的時間，從來沒有看過一個不想活的孩子！每個孩子都相信自己可以活下來！』讓我非常震撼！」魏德聖對照自己對於醫院病房的負面經歷，卻發現一眾小朋友原來可以將病房當成遊樂場一樣，於是希望寫成一個有生命力的故事，能夠激勵觀眾。

《BIG 816》為魏德聖塵封醞釀20年的故事，當時由一位病童的一句說話所震撼啟發。（陳順禎 攝）

當年一位癌症女病童對魏德聖表示：「我在癌症病房裡面呆了一年多的時間，從來沒有看過一個不想活的孩子！每個孩子都相信自己可以活下來！」令魏德聖非常震撼！（《BIG 816》FB圖片）

魏德聖在《BIG 816》裡鎖定透過六位小朋友敘事後，便開始尋求與角色性格相近、能夠自然演繹的兒童演員。劇情兒童女主角源源，由鄭又菲飾演，魏德聖前後花近四五個月才找齊六位小演員，鄭又菲在專訪中淡定地分享當時的試鏡過程：「導演跟我講電影裡面的故事，我聽到哭了！覺得故事寫得很好、很感到。然後他就問我願不願意剃光頭，那時候我沒有拒絕他、也還沒有答應他。」

魏德聖笑言花了一個多月說服又菲，又菲突然笑指：「對了，本來想了一百個理由拒絕導演，想說要我剃頭的話、就叫導演一齊剃！但最後一個也沒說出來，因為導演說我不僅在拍電影、而且是在做有意義的事情，可以幫助正在生病的小朋友，所以我就答應他！」

魏德聖花一個月時間才能說服鄭又菲接受剃頭髮的戲份。（陳順禎 攝）

魏德聖花一個月時間才能說服鄭又菲接受剃頭髮的戲份。（陳順禎 攝）

鄭又菲於《BIG 816》裡飾演女主角源源。（《BIG 816》FB圖片）

《BIG 816》由六位癌症病童與家屬的故事為中軸。（《BIG 816》FB圖片）

魏德聖盛讚天生好演員：眼睛不講話便有戲！

現年11歲的鄭又菲，曾拍攝不少廣告及電視劇作品，更與台灣男神許光漢合作同框。鄭又菲直言經驗對首次拍電影有莫大幫助：「反正有以前的經驗，就不會怕鏡頭、知道劇組在做甚麼，就算重拍多次亦不會覺得有那裡不對，對現場不會太陌生。」魏德聖則表示一開始便屬意找一位會跳舞的小女生為女主角，從網絡上看到又菲，從她的跳舞技巧與言談便認為她非常適合：「不是漂亮可愛與否的問題，而是她的眼睛感覺不講話便有戲；還有她說話與跳舞的樣子，是天生的演員！是愛表演的孩子！」

魏德聖認為鄭又菲的雙眼不說話已經有戲。（陳順禎 攝）

鄭又菲的舞蹈天份亦是被魏德聖選中的原因。（陳順禎 攝）

鄭又菲更活潑地即場示範她的舞姿！（陳順禎 攝）

童年見證試鏡大淘汰：30幾次都沒有中！

然而並非每位製作人均有魏德聖導演的眼光，年紀小小的鄭又菲三四歲開始便為不同廣告或劇情作品試鏡，早已見證大淘汰的殘酷，最終遇到讓她首次主演電影的伯樂：「那時候想怎麼可能呢？搞不好再一次就中、再一次中！然後就三十幾次都沒中，可是還是覺得我應該會中，結果就中了！（過程有沒有氣餒？）沒有呀，沒想過放棄。」至於在《BIG 816》劇組中與另外五位兒童演員合作，又菲談到過程時亦表示大家未有被沉重的劇情影響：「很歡樂！完全不像在拍戲，感覺真的在玩，我們還會把化妝間變成遊戲室，在吃零食、吃飯喝豆漿。」

鄭又菲分享到自己從小見識試鏡的大淘汰，曾經試鏡超過30次均沒有中選。（陳順禎 攝）

直至鄭又菲遇到伯樂魏德聖，於是獲得主演《BIG 816》的機會。（陳順禎 攝）

鄭又菲提到一班小朋友在拍攝《BIG 816》期間其實非常歡樂！（《BIG 816》FB圖片）

鄭又菲鏡頭前剃光頭髮：9年都沒有剪過頭髮！

鄭又菲於拍攝《BIG 816》的過程中，仍然繼續照常上學，亦在拍攝期間兼顧日常課業：「我跟年齡比較大的三個（飾演珈農的于卉喬、飾演大杉的郭大睿）會去寫作業，導演說作業不寫也沒關係，然後我說不寫會被老師罵，導演就說不要管老師。但最後導演還是跟我說要認真讀書，只是開玩笑！」談到鄭又菲在劇情中關鍵的剃髮戲份，由曾沛慈親手溫柔地為她剃去長髮，又菲分享當時的感覺：「在做偉大的事的感覺！（心情有甚麼變化？）一開始有害怕的感覺，到後面真的要去的時候就還好，我原本真的9年都沒有剪過頭髮！」笑言就算拍攝完戲份要上學，也只戴一頂小帽子，絲毫沒有不自在的感覺。

鄭又菲笑言自己9年沒有剪過頭髮，就在《BIG 816》裡一下子剃光頭髮。（陳順禎 攝）

鄭又菲坦言拍攝剃髮前略帶緊張心情，而曾沛慈則親手為她剪頭髮。（《BIG 816》FB圖片）

鄭又菲剃髮的橋段最後亦順利拍攝完成。（《BIG 816》FB圖片）

鄭又菲剃髮後仍有上學，戴上帽子亦沒有感覺不自在。（《BIG 816》FB圖片）

鄭又菲受劇情結局牽動：哭了一個多小時

鄭又菲於《BIG 816》劇情最後，上演對生命充滿反思的一幕，她亦透露在拍攝前情緒爆發、久久未能平復：「要拍那場戲的時候，我先躺在床上，然後哭了一個多小時。本來要拍、結果一拍我就哭了，一個小時是放聲大哭的那種，不是掉眼淚的那種喔！」魏德聖透露待鄭又菲情緒稍為平復，一個鏡頭便拍完該重要一幕，卻又讓另一位演員開始爆哭：「結束之後換沛慈哭了一個小時！」然而鄭又菲卻深受該幕的啟發：「我有些新的想法，啟發到要更珍惜生命！」

拍攝《BIG 816》後，鄭又菲受到啟發要更珍惜生命。（陳順禎 攝）

在拍攝《BIG 816》結局的關鍵戲份，鄭又菲表示拍攝前自己大哭超過一小時。（《BIG 816》FB圖片）

順利一個鏡頭拍攝完畢後，卻輪到飾演源源媽媽的曾沛慈大哭一場。（《BIG 816》FB圖片）

魏德聖藉鏡頭呈現台灣文化全貌

魏德聖導演從影以來關注台灣本土文化的各大小面貌，拍攝《BIG 816》時透過鏡頭與動畫，細心地注入多元文化元素，魏德聖表示劇情設定在大病房中亦出於這個原因：「我覺得你在病床上，就沒有再分年紀、沒有再分社會階級、沒有再分婚姻家庭關係，通通都沒有。接下來應該要努力思考怎樣離開這個地方，到最後互相扶持、共渡難關的過程，我想亦是台灣的一個現況。我們內部的衝突很多，但衝突的結果是為了創造最後的和諧，而不是為了彼此相殺相恨。我也希望從這個小小的病房，可以看到人生百態。」

魏德聖導演在《BIG 816》裡，透過鏡頭與動畫注入大量台灣文化元素。（陳順禎 攝）

魏德聖期望透過《BIG 816》的病房看到人生百態。（《BIG 816》FB圖片）

魏德聖亦刻意於劇情中注入台灣多元文化的不同面貌。（《BIG 816》FB圖片）