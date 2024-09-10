李海生病逝︱《少林三十六房》揮柳葉刀戰劉家輝　轉身殺招成經典

香港資深演員李海生，今日（10日）傳出離世消息，據指因皮膚生毒瘡令背脊潰爛、引致細菌感染，於醫院病逝終年83歲。李海生生前為詠春高手，入行成為演員至今超過五十年，早期已參演名導張徹於長弓及邵氏電影公司的作品，壯年時期活躍武打動作片演出，與晚年於電視劇形象反差甚大。

李海生生前為詠春高手，入行成為演員至今超過五十年，終年83歲。(賴家俊 攝)

李海生為招允詠春嫡傳高手，經師弟狄龍介紹予姜大衞，開始電影生涯。李海生早年最為人熟悉的作品，莫過於在劉家良執導、劉家輝主演的《少林三十六房》中，飾演戒律院住持。劇情中，劉家輝飾演的三德和尚在少林寺練功有成，方丈准許三德領一房住持之職，然而武功高強的戒律院住持卻不同意，要求三德與自己比試，霸氣自負地提出只要勝過自己一對柳葉戒刀，三德便可以做任何一房的住持，甚至包括戒律院！

李海生於《少林三十六房》裡飾演武功高強的戒律院住持，擅使一對柳葉戒刀。（《少林三十六房》電影劇照）

《少林三十六房》由邵氏公司出品，劉家良執導、劉家輝主演。（《少林三十六房》電影劇照）

三德於挑戰戒律院住持期間，見識到一對柳葉戒刀的多變靈活，在住持用刀背劈斬、手下留情下，三德用長棍、月牙剷挑戰時均落敗，住持更以一招轉身殺招擊敗三德，畫面甚為經典。李海生與劉家輝在片中赤膊上陣，李海生年輕時的身型高瘦健美，擺出功架時氣勢十足！三德最後於苦練期間自創三節棍，成功擊敗戒律院住持，該三段挑戰戲份，盡顯兩位演員的武術功架，成為劇情高潮，亦永遠留下一代武學高手李海生的身影。

三德先以長棍挑戰住持的柳葉戒刀，慘敗而回。（《少林三十六房》電影劇照