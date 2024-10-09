Now TV打造強勁電影點播　獨家首輪緊貼映期隨時觀看

近年無論中西猛片，都不乏話題作，一時間都未必趕得切在戲院飽覽。想安坐家中擁有一個齊全而緊貼潮流的電影頻道，心水電影隨時即按即睇？現在投入Now TV的極致全面電影世界，就可於爆谷台或Now影視點播站，欣賞到緊貼上映檔期的話題作及中西賣座得獎電影。現在就同大家介紹下Now TV這個專業級影片庫，是怎樣煉成的。



《毒舌大狀》是本港首部破億元票房的港產片。（劇照）

聯乘三大華語電影發行商

想隨時隨地看到心水電影，擁有一個具市場指標性的影片庫是為首要。Now爆谷台（133台）由Now TV聯同安樂影片、華誼兄弟、我們製作三大電影發行公司合作組建，是一條由專業電影人精心打造的電影資訊文化頻道，為大家提供每天24小時，不停播放本地猛片及亞洲電影，配以全新猛片的獨家拍攝花絮，滿足影迷需要。

三大電影發行商中，安樂影片旗下擁有全港最大的院線百老匯戲院，同時又投資及製作多部賣座電影，例如高踞香港華語電影票房總冠軍，收達1.15億港元的《毒舌大狀》，其他賣座電影還有《飯戲攻心》系列、《寒戰》系列等。

《飯戲攻心》系列已登上Now爆谷台。（《飯戲攻心》海報）

去到第二集，更大場面，人物關係更複雜更爆笑。（《飯戲攻心2》海報）

華誼兄弟是中國知名的影視娛樂集團，亦是香港其中一間歷史悠久的發行商，為港人提供高質的華語電影。而我們製作的我們發行有限公司，由香港著名導演陳可辛於2009年2月創立，曾製作多部獲獎無數的經典，包括讓周冬雨、馬思純齊奪金馬影后的《七月與安生》、為趙薇晉身金像影后的《親愛的》，以及打出熱血勵志的《奪冠》。單是三大發行商的片量，足以為觀眾帶來既多元化又高質素的娛樂享受。

鞏俐在《奪冠》中飾演郎平教練，造型入型入格。（《奪冠》劇照）

囊括全球四大頂尖電影出品

華語作品齊備，荷里活方面一樣滴水不漏，事關Now TV與全球四大頂尖電影製作公司亦有緊密合作，囊括包括製作《哈利波特》系列、《蝙蝠俠》系列及《沙丘瀚戰》系列的Warner Bros華納兄弟；發展出蜘蛛俠歹角宇宙《毒魔》的Sony Pictures索尼影業；既有巨大可怕的《侏羅紀世界》系列，又有細小可人的《迷你兵團》系列的Universal Pictures環球影片。當然唔少得打造出動作王者湯告魯斯的《職業特工隊》系列，以及橫掃全球的《變形金剛》的Paramount Pictures派拉蒙影業，為客戶提供形形式式的娛樂片種。

《哈利波特》系列電影雖已誕生廿多年，但至今仍是小朋友的至愛。（《哈利波特》（Harry Potter）電影系列劇照）

Sony Pictures索尼影業由毒魔開始，建立一個蜘蛛俠歹角宇宙。（imdb）

《侏羅紀世界》已經拍下3集，但最新消息指第四集正開拍。（imdb）

1996年，《職業特工隊》系列正式開始，從而成為湯告魯斯的代表作。（劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊7》的賣命程度又創新高。（影片截圖）

特選猛片獨家深度訪問

除此之外，Now爆谷台每月均會提供獨家首播本地猛片及亞洲電影，並同步於Now影視點播站上架。當中更有特選電影搶先戲院睇，如由黃晸玟、鄭雨盛主演的韓國電影《12.12︰首爾之春》，便搶先過香港戲院，可以獨家並同步於在Now爆谷台率先欣賞到。 另外，為滿足一眾影迷所需，每月會特選不同主題重溫精選經典電影，又會跟各大名導及影星進行深度專訪，為觀眾詳盡分析每一部電影每一幕經典的誕生。

由黃晸玟、鄭雨盛主演的韓國電影《12.12︰首爾之春》，便搶先過香港戲院，可以獨家在Now爆谷台率先欣賞到。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

黃晸玟憑《12.12：首爾之春》奪得本屆「電影部門最佳男主角獎」影帝殊榮！（直播截圖）

優先上架服務追貼戲院映期

為讓觀眾得到更新更快的娛樂享受，Now TV與海外及本地超過20多間電影製作公司及發行商合作，除保持每周均有新片上架，更會追貼戲院上映期提供優先上架服務，最近新增的（PVOD / Early Access），用戶可透過即租即睇或月費申請Now皇牌娛樂組合，享受不同類型的中西猛片。粗略估計由2024年1月至7月期間，於平台上架的電影已經超過1,180部。最近新增的包括得獎電影《年少日記》、郭富城爆笑演繹《臨時劫案》、全城話題之作《12怪盜》、韓國掀起瘋潮之作《破墓》，以及荷里活巨製《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》、《壞蛋獎門人4》等，想睇咩都有。

關注學童自殺問題的《年少日記》，上畫時備受關注。（《年少日記》劇照）

郭富城飾演的哨牙大賊，喜感十足。（《臨時劫案》劇照）

全城話題之作，MIRROR首部全員參與電影。（《12怪盜》劇照）

（《壞蛋獎門人4》劇照）