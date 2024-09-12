楊冪38歲生日寫真照曬雪白美腿 借蘇軾詞句樂觀面對收視低迷逆境
撰文：莫匡堯
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內地「85花」頂流女演員楊冪，今日（12日）迎來38生日，自4歲起出道成為演員至今累積人氣與大量受歡迎影視作品，一直受到觀眾追捧支持。楊冪今日趁自己生日分享一系列典雅寫真靚相，以中式古典風格打扮上鏡，宛如名畫美人轉生一樣，更大曬雪白美腿，引起網民瘋傳、登上微博熱搜！
楊冪從北京電影學院畢業至今，星途發展一直平順，然而今年上半年卻罕有遭逢逆境，收視與票房成績接連「翻車」，抗戰諜戰劇集《哈爾濱一九四四》收視低迷；電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映後火速撤檔；奇幻電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》亦再面對收視慘淡的情況，失去多年流量女神的地位。
然而面對從影最大的逆境，楊冪亦堅持在影視作品中尋求突破，此前接拍的陳可辛執導大師作品《醬園弄》，在康城影展期間被國際影后章子怡點名大讚演技；上月煞科電視劇《生萬物》，亦打破楊冪擅長主演的古裝女神、現代豪門千金的角色，「下凡」飾演苦情村姑。
楊冪亦在生日的帖文中，透過工作室帳戶直抒胸臆：「拾起歲月的拼圖，一點點拼就『我』模樣。前路所向擾人，何妨吟嘯且徐行。」直言目前尚在摸索自我的階段，而前路雖然有迷惘與惆悵，但亦引用蘇軾的詞句「何妨吟嘯且徐行」一邊慢走高歌，採取樂觀的態度，不論風雨飄搖、回歸聆聽內心的聲音。
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