楊冪38歲生日寫真照曬雪白美腿　借蘇軾詞句樂觀面對收視低迷逆境

內地「85花」頂流女演員楊冪，今日（12日）迎來38生日，自4歲起出道成為演員至今累積人氣與大量受歡迎影視作品，一直受到觀眾追捧支持。楊冪今日趁自己生日分享一系列典雅寫真靚相，以中式古典風格打扮上鏡，宛如名畫美人轉生一樣，更大曬雪白美腿，引起網民瘋傳、登上微博熱搜！

楊冪今日（12日）38歲生日，於官方工作室微博分享古典風典雅寫真靚相。（楊冪微博圖片）

楊冪在古典風格靚相中亦大曬白晳美腿。（楊冪微博圖片）

楊冪從北京電影學院畢業至今，星途發展一直平順，然而今年上半年卻罕有遭逢逆境，收視與票房成績接連「翻車」，抗戰諜戰劇集《哈爾濱一九四四》收視低迷；電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》上映後火速撤檔；奇幻電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》亦再面對收視慘淡的情況，失去多年流量女神的地位。

楊冪主演喜劇《沒有一頓火鍋解決不了的事》月初上映五日後被撤消檔期。（《沒有一頓火鍋解決不了的事》電影劇照）

楊冪主演劇集《狐妖小紅娘月紅篇》收視亦令人大跌眼鏡。（《狐妖小紅娘月紅篇》劇集劇照）

然而面對從影最大的逆境，楊冪亦堅持在影視作品中尋求突破，此前接拍的陳可辛執導大師作品《醬園弄》，在康城影展期間被國際影后章子怡點名大讚演技；上月煞科電視劇《生萬物》，亦打破楊冪擅長主演的古裝女神、現代豪門千金的角色，「下凡」飾演苦情村姑。

楊冪亮相康城影展《醬園弄》發布會。（視覺中國）

章子怡於《醬園弄》康城影展記者會上點名大讚大鵬與楊冪。（視覺中國）

楊冪於《生萬物》裡再無華麗場景與精美服飾的襯托。（《生萬物》預告截圖）

楊冪於《生萬物》裡飾演一位苦情村姑，不能再靠天人顏值支撐，非常考驗實力！（《生萬物》預告截圖）

楊冪亦在生日的帖文中，透過工作室帳戶直抒胸臆：「拾起歲月的拼圖，一點點拼就『我』模樣。前路所向擾人，何妨吟嘯且徐行。」直言目前尚在摸索自我的階段，而前路雖然有迷惘與惆悵，但亦引用蘇軾的詞句「何妨吟嘯且徐行」一邊慢走高歌，採取樂觀的態度，不論風雨飄搖、回歸聆聽內心的聲音。

楊冪樂觀面對逆境，於生日帖文中亦借詞句直抒胸臆。（楊冪微博圖片）

楊冪樂觀面對逆境，於生日帖文中亦借詞句直抒胸臆。（楊冪微博圖片）

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