荒野機械人｜容祖兒聲演機械人媽媽　代入跟母親相處︰太多感動位

夢工場製作的 《荒野機械人》 （The Wild Robot） ，將於10月1日大銀幕呈獻，美版邀請到奧斯卡影后雷碧達尼安高 （Lupita Nyong’o）聲演主角機械人羅茲（Roz），而粵語版就由樂壇天后容祖兒聲演，延續「世上只有」母愛的偉大精神，務求用靚聲和力量，感動全港每位觀眾！

故事講小雁阿亮破殼一刻見到機械人羅茲，便認定它是媽媽。（ 《荒野機械人》劇照）

機械人羅茲只好硬住頭皮做個好媽媽。（ 《荒野機械人》劇照）

祖兒表示初接觸電影《荒野機械人》時，已被電影中主角機械人羅茲與「兒子」雁仔阿亮的感情打動，更表示自己看試片時已喊到眼腫：「在電影中機械人羅茲與阿亮的關係中有很多感情，我將他們的感情代入了我跟我母親的感情裡面，因為我母親生我之前都沒有一個做母親的程式，也是一路學習一路去感受，不是用一個方程式去做而是一個情感，不是用腦去想而是用心去想，在過程中有太多感動位，因為太真實了。」

美版邀請到奧斯卡影后雷碧達尼安高 （Lupita Nyong’o）聲演主角機械人羅茲（Roz），而粵語版就由樂壇天后容祖兒聲演。（官方提供）

當祖兒被問到有沒有自己的一首作品最能形容這部電影時，她直覺認為這是一部關於「母愛」的電影：「我腦內浮現了很多我小時候的一些影像，我媽媽怎樣去學習做媽媽，所以我選擇『世上只有』這首歌。」而一向愛錫姪兒的祖兒更表示：「電影一上映就會帶同我的姪仔姪女一起觀看，我相信會令他們更加明白到我們對他們的愛及期望。」

祖兒一邊配音，腦內浮現了很多小時候的一些影像，代入去媽媽當年怎樣去學習做媽媽。（官方提供）

《荒野機械人》由《馴龍記》《古魯家族》金像提名大導演基斯桑達斯執戲，電影中有大量的手繪場景與CG特效融合，呈現了角色的靈動感。導演克里斯桑德斯早前專程去了北京及上海進行宣傳，很多觀眾在優先場時都被故事感動流淚，導演也表示這次創作了一部很特別的作品：「我最初接觸動畫時，已很喜歡像《小鹿斑比》及宮崎駿作品的手繪動畫，所以在這部電影裡亦希望能在藝術的表現力上能達到某種高度。我和動畫師商量如何將手繪的美感運用到具體的動畫製作中。電影中的每一幅背景都是手繪的，包括每一片樹葉、每一隻蝴蝶，我自己也參與了繪畫的部分。結果到了真正完成時，我卻又擔心是不是走得太遠了，那些背景會不會顯得太印象派了。不過當畫面跟角色結合起來，再加上特效之後，我發現整體的效果非常驚豔。 直到那一刻，我明白了 — 我們創作了一部很特別的作品。」

導演克里斯桑德斯早前專程去了北京及上海進行宣傳，很多觀眾在優先場時都被故事感動流淚。（官方提供）

早前多倫多電影節亦舉行了《荒野機械人》全球首映，驚豔全球，觀眾與影評人都被精彩絢麗的影像畫面而傾倒，亦為故事帶出的「愛」而深受感動，爛蕃茄（Rotten Tomatoes）更開出高達100 %的好評滿分！著名國際電影平台Collider表示《荒野機械人》「畫面令人驚嘆和故事感動人心，是年度最佳電影之一」。美國娛樂及文化網站Vulture亦表示電影「畫面和聲效深入腦海，令人著迷」；權威影評網站Roger Ebert更高度評價《荒野機械人》為「十年來最優秀的動畫電影」！