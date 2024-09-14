寄了一整個春天｜Marf@COLLAR首部電影　獲選今屆亞洲電影節開幕

「首部劇情電影計劃」第六屆大專組得獎作品 《寄了一整個春天》（原名《風景線》），由新晉導演葉鈺瀛自編自導，並由陳果監製，主演包括有首次拍攝電影的Collar成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、加上型男栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等實力演員，幕前陣容令人感覺耳目一新！而昨晚亞洲電影節更公佈本片成為今屆「開幕電影」之一，一眾演員得知消息後相當興奮，期望很快與觀眾見面！

首次拍攝電影的Collar成員邱彥筒（Marf），與新演員陳書昕（Sheena）擔正做主角。（《寄了一整個春天》海報）

首次執導《寄了一整個春天》的葉鈺瀛就讀香港浸會大學，主修電影及電視。曾為香港電視網絡擔任編劇包括《選戰》，及後擔任《點五步》編劇之一進入電影圈。而《寄了一整個春天》（原名《風景線》）是她首套編劇及導演的電影長片，被獲選為第六屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。對於首次編導的電影獲選為今屆亞洲電影節開幕電影，導演表示非常興奮：「非常榮幸同期待我的第一部劇情長片可以跟大家見面，到時見！」

Marf在戲中飾演天生口吃的高中生，與陳書昕在網上經營二手內褲生意。（《寄了一整個春天》劇照）

對《寄了一整個春天》成為亞洲電影節的開幕電影，首次參演電影的Marf相當期待：「好開心好榮幸，所以好期待電影節同大家見面！」而另一主角Sheena聽聞喜訊時亦不敢置信：「好榮幸參與的電影可以獲選成為HKAFF嘅開幕電影，希望觀眾都感受到《寄了一整個春天》帶來嘅青春氣息！」戲中男主角Shin感覺榮幸之餘，也非常感恩：「十分興奮，多謝香港亞洲電影節，請多多指教。」

電影《寄了一整個春天》講述女高中生許澄（邱彥筒）想談戀愛卻天生口吃，與唯一好友Rachel（陳書昕）在網上經營二手內褲生意，在這盤不乎合道德規範卻又合法的生意中，許澄逐漸美化自己與買家的關係，她得到了關注和愛，卻失去了友情。