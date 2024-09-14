湯告魯斯巴黎奧運閉幕表演原定計劃曝光　下屆奧運主席爆驚人酬勞

62歲荷里活一線動作巨星湯告魯斯（Ton Cruise），於上月12日驚喜亮相2024巴黎奧運閉幕禮，擔任表演嘉賓交接奧運五環旗，從會場上空親身施展《職業特工隊》（Mission：Impossible）系列標誌性垂降特技，成為閉幕禮焦點環節！近日下屆洛杉磯奧運主席Casey Wasserma接受外媒訪問期間，更大爆湯告魯斯演出酬勞，以及答應演出的條件！

湯告魯斯在2024巴黎奧運閉幕式上，以《職業特工隊》的經典垂釣式空降入場，代表下屆東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（湯告魯斯IG圖片）

湯告魯斯從巴黎奧運閉幕會場頂端空降入會場中央！（視覺中國）

湯告魯斯代表下屆奧運東道主洛杉磯交接奧運五環旗。（視覺中國）

湯告魯斯接過奧運旗後，插在電單車上飛馳離開會場！（視覺中國）

據外媒報道，Casey Wasserma近日出席座談會，提到湯告魯斯答應於巴黎奧運演出的細節。表示最初表演槪念中，僅希望湯告魯斯於洛杉磯拍攝相關影片，會場內的垂降特技則由替身演出。然而一向堅持任何高危動作特技均親身演出的湯告魯斯，聽到建議提案五分鐘後，便熱情地表示要親身參與表演環節，更堅持一大前提：「要親自完成所有表演動作！」

湯告魯斯自願親身演出所有表演動作，令奧運主席非常驚喜！（視覺中國）

Casey Wasserma更表示湯告魯斯作為荷里活超級巨星，在每個籌備階段竟親力親為，連拍攝影片的公司Fulwell 73 Production的負責人亦表示：「我認為世界上沒有任何人能比得上湯告魯斯！」認為對迫是最佳合作夥伴。至於湯告魯斯應邀進行表演的費用，Casey Wasserma爆料一個驚人酬勞：「一分一毫都沒有收！」