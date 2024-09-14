我談的那場戀愛︱鄧麗欣性感破格成焦點　觀眾敲碗：開拍瓊姐外傳

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》，由陳慶嘉監製、何妙祺執導，金像影后吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹、張錦程等主演，劇情改編自香港屢見不鮮的網絡情騙案件，講述中年喪夫的婦產科醫生余笑琴，在交友軟件上遇上化身「法國工程師」的情騙初哥「少年」。《我談的那場戀愛》日前正式於香港上映後，吸引大量觀眾支持，影迷粉絲除了對MC張天賦的演出感新鮮驚喜外，更認為鄧麗欣飾演的「瓊姐」格外亮眼！

由吳君如、張天賦主演的《我談的那場戀愛》上映數日，吸引大量觀眾入場！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》劇情中，不單吳君如與張天賦的情騙劇情主線跑出。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

鄧麗欣飾演的瓊姐，為情騙集團的主腦之一，角色異常搶眼，從一眾配角中跑出！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》劇情中，鄧麗欣化身成為「情騙編劇」瓊姐，為旗下一眾情場騙子度身偽造身份、打造角色形象。而瓊姐作為情騙高手，竟反差地擁有戀愛腦，對感情充滿幻想，形象更相當花姿招展，獨具性感魅力！在吳君如與張天賦的主軸外，鄧麗欣的突破形象非常搶眼，深得觀眾喜愛，紛紛敲碗希望劇組開拍「瓊姐外傳」！

Stephy在戲中性感撩人。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

瓊姐與「少年」之間的親密互動，相當令人心動！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》甫一上映，不少入場觀眾已經表示：「瓊姐好有魅力！」「好想知道瓊姐點樣成為情騙集團主腦！」「我都好想畀瓊姐呃一次！」更有觀眾表示：「強烈要求瓊姐出外傳！」似乎睇完電影仍然意猶未盡，瓊姐在觀眾心目中留有的火辣吸引形象餘韻強勁！