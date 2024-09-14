破浪男女｜四位主角打住羽毛球出場　吳慷仁全裸畫面只作戲院限定

台灣電影《破浪男女》，電影最為人關注是戲中有大量情慾場面，更會有吳慷仁的正面全裸畫面。今日（14/9）電影在香港舉行首映，四位主角吳慷仁、劉主平、柯煒林及梁湘華，更手執羽毛球拍亮相，一於來個混雙決賽響應近日羽毛球熱話。去到接受傳媒訪問時，大家都關心吳慷仁拍攝重要場口時的心情，而柯煒林就透露這一幕將會在戲院才看到，日後推出串流或影碟都會刪走，以保障演員。

《破浪男女》四位主角，以打羽毛球英姿出席首映。（陳順禎 攝）

問到吳慷仁知不知道現時說約人去打羽毛球的意思，他表示知道，柯煒林有教到。柯煒林立即回應：「係我教嘅，所有教衰嘅嘢都係我！不過暫時都未有實戰，大家都是忙於宣傳電影。」問到台灣同一意思的流行語，梁湘華就表示時下會講︰「要不要來我家看貓？」

柯煒林與梁湘華綑綁式出場。（陳順禎 攝）

吳慷仁與劉主平被扣上手扣出場。（陳順禎 攝）

問到吳慷仁拍攝情慾場面，事先要否做心情管理？吳慷仁：「其實冇，自己覺得舒服就可以。」戲中有幕吳慷仁要含劉主平腳趾，二人都沒有覺得尷尬。劉主平：「事前要保養一下，要尊重對手。」吳慷仁拍完這一幕，就放下三個字評語：「好乾淨！」

吳慷仁在戲中有正面全裸畫面，只作戲院限定。（《破浪男女》預告截圖）

戲中扮演「Uber Dick」的柯煒林，全程都要穿一套膠衫拍。「有次拍攝期間發現地面有攤水，原來都係我啲汗。」（《破浪男女》劇照）

吳慷仁︰「如果大家有機會入戲院睇這套戲，睇完唔會覺得係情色電影，不是為了這些場面才拍，我們是要表達四位的空虛。而且我好相信導演，如果是好自然的狀況下拍攝，根本不需要擔心。」吳更表示自己初出道時，都拍過些有類近場面的文藝片，「只是現在大家看不到。」

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而柯煒林就透露，戲中的大膽場面，只會在戲院版才看到。柯煒林︰「戲院版本只會在戲院播放，日後無論推出串流或者出影碟，導演為了保護我們四位演員，幾肯定裸露鏡頭上都會刪剪，如果想原汁原味看到就要戲院見！」柯煒林又表示導演都怕有關場面被截圖流出，變成不是大家原意想做的事。