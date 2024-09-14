王晶陳百祥早年喜劇勁破邵氏票房　「邵逸夫方逸華睇到黑晒面」

香港著名喜劇導演王晶，於個人YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》新一集中，邀請了電影拍檔兼好友陳百祥（叻哥）為嘉賓，回顧二人相識及合作的往事。王晶於節目中與叻哥談到早期合作電影《青蛙王子》大破邵氏票房紀錄的威水史，以及叻哥與昔日拍檔周星馳為何未能成為知心好朋友的秘聞！

王晶個人YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》新一集請來多年好友兼拍檔陳百祥為嘉賓。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶與叻哥在節目中，提及二人早年於邵氏公司合作的電影《青蛙王子》，當年錄得超過1800萬打破邵氏受盡歡迎的武打電影！王晶更笑言當年電影不被公司看好，清楚記得老闆邵逸夫先生與方逸華小姐的反應：「我記得拍完《青蛙王子》之後，方小姐與邵老闆進去看完試片，兩個人臉都黑了走出來，想著是不是拍了一套不好看的電影！」叻哥亦表示：「因為他們看不明白甚麼叫『無厘頭』電影，他們覺得一定是張徹、劉家良、楚原那些作品才會好賣！但原來兩個『騎呢蘇』拍了一部臉都黑的電影，才是邵氏最好賣的電影！」

陳百祥主演喜劇《青蛙王子》，由王晶執導，獲超過1800萬票房。（《青蛙王子》電影劇照）

王晶憶述當年邵逸夫老闆與方逸華小姐看完《青蛙王子》試片，「面都黑埋」一樣走出來。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶憶述當年邵逸夫老闆與方逸華小姐看完《青蛙王子》試片，「面都黑埋」一樣走出來。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

及後陳百祥離開邵氏電影公司，開啟與周星馳的合作，然而王晶提到叻哥與周星馳亦無法成為朋友。叻哥憶述他與周星馳初相識時，原本打算投其所好、了解對方，但周星馳極具個性的「落閘式」回應，卻令叻哥也無法應對：「我第一次與他合作，問他最喜歡甚麼，他答我最喜歡梵高！我好像從山頂跌下來、被一盆冷水淋下來一樣！」王晶笑言自己從來沒有見過周星馳看梵高的作品：「我猜他除了梵高二字，其實也不懂得太多！」

周星馳與陳百祥曾合作多部電影，但叻哥直言二人無法成為朋友。（視覺中國）

陳百祥親述與周星馳無法成為朋友的原因。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

陳百祥憶述周星馳首次合作時，曾打算投其所好，問周星馳最喜歡甚麼。（《王晶笑看江湖》節目截圖）