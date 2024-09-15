杜琪峯現身紐約作品展　開腔談拍《黑社會3》：拍完就走佬

紐約現代藝術博物館（MoMA）近日舉辦「Chaos and Order」杜琪峯作品回顧展，放映不同年代共24作品，日前杜Sir日前於當地出席映後分享會，大談拍攝經歷及與觀眾互動，期間被問到幾時開拍《黑社會3》，他的回答相當可圈可點。

杜Sir（中）現身映後分享會，談拍攝經歷及與觀眾互動。（影片截圖）

日前杜Sir現身《鎗火》映後分享會，有觀眾問到《黑社會3》何時開拍，他表示這個問題被問了十多年，今次如此回答：「拍咗就要《放‧逐》喇喎！，我…會拍嘅，拍完就走佬！不過啲人慘喎，拍我嗰啲戲，個個第日都冇得撈㗎喎。」

另外提到當年拍《鎗火》時成本只得250萬，花了18日便拍宛，是一部「cheap movie」（成本便宜電影）：「啲聲呀、好多嘢好多瑕疵，希望大家原諒。當年好艱難先拍到呢部戲…錄音室得兩日，仲要做sound effect？錢都冇呀！有聲就得啦！所以話好多瑕疵囉！」。

杜Sir笑言開拍《黑社會3》的話之後要走佬，似乎機會不大。（電影截圖）

主持提及「杜琪峯的拍攝方法」，杜Sir回憶九十年代尾電影市道極差，都是為勢所迫：「都唔知點嚟…記得嘅就係，嗰時香港電影好慘，97、98、99年，求人哋畀戲你拍係好艱難嘅事。」到成立銀河映像，杜Sir稱要堅持原創，但又身不由己：「估唔到成立兩年後香港電影死咗，人生好多時出現所謂嘅『唔好景』，冇人預計到當時香港drop得咁緊要，亞洲經濟會咁差，尤其銀河映像早期嘅戲，《非常突然》、《兩個只能活一個》、《真心英雄》，類似呢啲戲票房好差，又俾好多影評嘲笑，好幸運地過多幾年後，佢哋改口。」