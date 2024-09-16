西遊記｜史上第一部改編電影　畫面太恐怖上映僅5日遭禁播？

中國四大名著之一《西遊記》被改編成影視作品多不勝數，而第一部改編電影《盤絲洞》早在1927年上映，但僅僅5日後就因為被禁播，後來底片更一度失傳，直至2012年才被尋回，究竟這部近100年前製作的電影，畫面有多恐怖才會被迫下架？

（左起）豬八戒、孫悟空、沙僧在《盤絲洞》中的造型相當恐怖，但其實最貼近原著設定。（網上圖片）

對於現代觀眾來說，最為人所熟悉的《西遊記》電影應該是周星馳主演的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》以及《西遊記大結局之仙履奇緣》，但劇情被大幅度修改，而《盤絲洞》就被指為最忠於原著的改編電影，尤其是人物造型上，還原了小說中「妖孽」設定，孫悟空、豬八戒與沙僧都是面目可憎的樣子。

唐僧被蜘蛛精誘惑的畫面，以近百年前來說算大膽。（網上圖片）

蜘蛛精造型頗為香艷。（網上圖片）

+ 2

而劇情上十分簡單，沒有加入情情愛愛的元素，講述唐僧想要隻身一人下山化緣，遭到了孫悟空的阻攔。然而，唐僧卻並沒有聽徒弟的警告，一意孤行，結果在化緣途中遇見了居住在盤絲洞裡的蜘蛛精。蜘蛛精將唐僧捉住盤絲洞，想要獻給大王，孫悟空久久不見師父歸來，出發尋找。豬八戒亦被盤絲洞裡的眾美豔女妖魅惑，放鬆了警惕而被抓獲。孫悟空來到盤絲洞和眾妖們展開了激烈戰鬥，然寡不敵眾，在緊要關頭時觀世音菩薩現身，教給孫悟空一套降妖除魔之術，最終獲得勝利。

雖然《盤絲洞》是近百年前的電影，但畫面相當有質感。（網上圖片）

畢竟是近百年前上映的電影，《盤絲洞》有不少意識大膽的畫面，被禁播亦非無道理，例如蜘蛛精招待唐僧吃的，竟然是人體殘肢，而蜘蛛精的服裝亦相當性感，以當年封建社會來說，已是大逆不道，而且怪力亂神的題材亦不為世俗接受，所以縱然當年上映時引起轟動，但5日後便被禁播，後來經歷抗日戰爭後底片更失傳，直至挪威國家文物館整理資料時，才發現多年前曾安排播放《盤絲洞》而留下底片，經修服後送還給中國。