艾美獎2024︱《幕府將軍》封神劇囊括帝后　破紀錄奪18獎成大贏家

荷里活影視娛樂盛事「第76屆艾美獎」（The 76th Primetime Emmy Awards）現正舉行，以日本武士為背景的FX劇《幕府將軍》（Shōgun）破紀錄獲得25項入圍，最終囊括「劇情類影集最佳男主角」、「劇情類影集最佳女主角」及「劇情類影集最佳劇集」共18項大獎，憑僅一季劇情單元，打破艾美獎的獎紀錄，成為本屆大贏家兼榮升神劇！

真田廣之榮封艾美獎視帝，成為日本首位獲得艾美獎「劇情類最佳男主角」的演員！（直播截圖）

澤井杏奈獲得艾美獎視后，在台上哽咽落淚。（直播截圖）

《幕府將軍》獲25項提名。（Disney+）

《幕府將軍》推出後獲得大批劇迷激讚，更有外媒稱之為「日本版權力遊戲」。劇集故事改編自英國小說家James Clavell的暢銷代表作，時代背景設定在日本關原之戰前夕，講述日本近代可歌可泣的武士史詩。

《幕府將軍》由真田廣之主演。（Disney+）

繼真田廣之成為首位日本艾美視帝後，《幕府將軍》女主角日裔紐西蘭演員澤井杏奈（Anna Sawai）更憑戶田鞠子一角獲得「劇情類最佳女主角」獎，讓劇集包攬視帝視后兩大演技獎！澤井杏奈於台上發表感言時，表示：「這是人生難得一遇的角色！感謝（監製）將她交給我！」更續指：「媽媽我愛您！您是我站在此處的原因，您的優雅氣質讓我能夠演繹戶田鞠子！這個獎送給所有女性，不求回報地成為眾人的榜樣！」

澤井杏奈於《幕府將軍》裡飾演戶田鞠子。（《幕府將軍》劇集劇照）

澤井杏奈與真田廣之同得艾美獎視帝視后，二人在劇集中合作戲份極多！(《幕府將軍》劇集劇照）