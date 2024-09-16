吳君如獲夏威夷國際影展焦點香港影人獎　笑言椰殼裝跳草裙舞亮相

由何妙祺執導，吳君如、張天賦（MC）領銜主演，鄧麗欣（Stephy）特別演出的網上情騙電影《我談的那場戀愛》，上映以來廣受好評，截至9月15日上畫四日，累積票房已衝破300萬，亦連奪四日單日票房冠軍（12-15/9）。在電影市道低迷的情況下，獲此票房成績十分理想，台前幕後均大為鼓舞。電影在網絡上亦引起迴響，充斥各界好評聲音，觀眾對故事情節和一眾演員的精彩演出都給予高度評價，更揚言君如有力再爭影后！為答謝觀眾支持，君如將於中秋節期間（9月17日及18日），聯同劇組一同現身戲院謝票，與影迷共度佳節。

《我談的那場戀愛》上映後連續四日成為單日票房冠軍。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

除此之外，電影早前宣布獲邀參展下月初舉行的第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元，君如更獲頒發夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎 (HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD)，以表揚影后級的君如一直以來對影壇的卓越貢獻及傑出成就，她亦是繼王家衛及關錦鵬導演之後，再獲此殊榮的電影人，而將會飛抵當地接受榮譽的君如，當然非常開心亦表示：「接到這個消息真係又驚訝又驚喜，而家呢部戲咁好口碑，咁可以去到夏威夷同人交流時都更加得心應手！」君如之前經已帶著電影到各地參與影展，海外觀眾同樣非常喜歡作品，君如期待夏威夷觀眾的反應：「電影題材講詐騙講愛情，尤其詐騙題目而家咁具爭議性，相信會引起唔少討論。」

《我談的那場戀愛》早前宣布獲邀參展下月初舉行的第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元，吳君如更獲頒發夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

君如更透露，這次是她首次前往夏威夷，她對此行充滿期待：「我真係未去過夏威夷，好期待去當地，知道風光好靚，希望做完嘢仲可以遊歷下，又真係可以試吓當地人嘅著法，著住兩個椰子殼跳吓草裙舞，哈哈，話唔定仲可以影啲靚相返嚟畀大家睇下！」

吳君如笑言會着椰殼裝束於夏威夷現身！（《 我談的那場戀愛》電影劇照））

談及中秋節謝票，君如也興奮地表示：「我諗觀眾會送啲月餅畀我，期待有人送月餅啦，或者我送啲月餅畀觀眾都得！」屆時，兩位監製陳慶嘉、秦小珍，導演何妙祺，以及有份演出的張錦程、Norman Noël、陳昭煊、何求、李煥林、陳章棨都將於不同場次出席謝票，跟觀眾回味電影浪漫情節，佳節之下慶祝人月兩團圓。

觀眾記得留意《我談的那場戀愛》謝票場次！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》由總公司電影有限公司製作出品，香港電影發展基金資助、文創香港及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，天下一電影發行有限公司發行，亦為第6屆「首部劇情電影計劃」專業組的獲獎作品。電影中秋節謝票場現已公開發售，觀眾立即搶飛入場，一同見證「信者可愛」！