曾寶儀專訪｜由短片重建觀眾耐性　「否則對自己的人生都冇耐性」

曾志偉女兒曾寶儀，一直主力在台灣發展，又以擔任主持最為人認識。近日她搖身一變成為電影監製，而且一來就是率領10位新銳導演，加上有李心潔、鄧麗欣、鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等15位金像金馬級巨星參與的電影《愛情城事》，足見是一項大工程，亦是一項曾寶儀在行內人緣熱度的大考驗。（現已上畫）



初當監製已有不錯反應，問到下個計劃幾時開始？「那我抖陣先！」曾寶儀說。（梁碧玲 攝）

碌盡人情卡︰此時不用更待何時？

首次做監製，便要處理10個故事，超過20位知名藝人，算是一項越級挑戰。「我喜歡人，亦喜歡好故事，10個故事每個都有特色。」不過她都承認拍十個短故事，跟開十部戲的工作量差無幾。「都經歷十次開工拜神，十次煞科收工，十個故事有神怪、喜劇、藝術，不同風格一次過學習。但都有好處，可以令你在短時間內學到更多東西。」

鄭秀文都演出一個故事，足見人脈的力量。（《愛情城事》劇照）

然後有林嘉欣和阮經天，又是另一對重量級人馬。（《愛情城事》劇照）

單看演員名單，難免想到電影公司找曾寶儀任監製，就是看中她的人脈。「都有可能啊，不過此時不用更待何時？難道等我走咗先碌？哈哈……所以是好玩的。」

拍到鄭中基要靚仔過張震

身為監製，人脈豐盛，但都要懂得安排，這亦是今次最具挑戰的一環。「其實演員都渴望有新機會，跟好劇本及好劇姐合作，他們都想遇到有發揮的角色。好似張震跟鄭中基一節，試造型時，我便跟張震說︰『你今次的任務是要好笑過鄭中基。』然後我又跟鄭中基講︰『今次你的任務是要靚仔過張震。？其實兩位都是好好的演員，都一定做得到的，能發揮自己潛在能力，這就是casting過程最好玩的地方。」

張震要好笑過鄭中基，呢個要求幾有趣。（《愛情城事》劇照）

有冇覺得靚仔過張震？（《愛情城事》劇照）

對自己的人生都欠耐性？

時下觀眾受Reels同抖音洗禮，鍾情短片，無疑對長片失去耐性，而這部《愛情城事》正是將兩者融合，全片分成十個故事，將短故事帶返戲院，曾寶儀坦言是有難度，但正是最好的挑戰。「觀眾好習慣買一張飛入戲院，就要看一部完整的故事，跟主角由頭帶到尾。今次剛剛相反，100分鐘內不斷進入退出，是很大挑戰。但正正現在大家有另一種觀影習慣，這是最好去挑戰的時候，我會形容《愛情城市》，就好似買了十個盲盒，然後每個都有一粒彩蛋，充滿驚喜，電影就是可以有這麼多可能性。」

曾寶儀沒有特別鋪排自己重返電影崗位，但上天似乎早有預備。（梁碧玲 攝）

曾寶儀亦想跟時下觀眾分享，培養對一部電影的耐性，是對人生有耐性的第一步。「如果你看影片冇耐性，相對地你都會對自己的人生冇耐性，你會好想快點見到結果，好快想得到成就感，但人生不是這樣。在台灣有個調查，問年輕人最想做甚麼行業，以前的律師、工程師已經不再，換來大多數都是想做YouTuber，都是那些很短時間內被人看見的工作。所以我希望大家對自己的人生多點耐性，如果你對世界冇耐性，世界都會對你冇耐性。」

鄧麗欣的故事是由《金都》的黃綺琳創作，講媳婦帶老爺去打疫苗。(《愛情城事》劇照)

以細佬引以為傲

其實這次並非曾寶儀首度參與電影製作，早在1994年，身在台灣的她已參與將香港電影的廣東話對白，轉化成台灣對白方便上映，從而慢慢認識電影工作者，兩年後更返港投身劇組擔當助理場記，不過但做了幾年便決定再進修。「因為好明白自己的不足，所以要去再讀書，人生好奇妙，我自己沒太多計劃，是人生一步一步帶我來到今天，拍戲、主持、唱歌到監製，所以劇本寫得再好，你都寫唔過天。」

《愛情城事》的城，是代表台北，曾寶儀好希望「城事」系列可以有個香港篇。（梁碧玲 攝）

曾國祥不單贏了金像獎，更獲Netflix邀請拍《三體》其中兩集。（視覺中國）

至於提到近年在影圈有出色表現的弟弟曾國祥，身為家姐的就不停強調「引以為傲」。「我好以細佬自豪，他好有人文關懷，這是做導演好需要的，而他又懂戲，懂得跟演員溝通然後將故事完整地表達出來，在這個年代已經不容易，做得好好。」