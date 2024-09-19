NewJeans拍MV花絮曝光　梁朝偉白髮狂野造型配親切笑容極具反差萌

韓國人氣女子組合NewJeans，近日突然於直播中向母公司HYPE表達不滿及提出讓「NewJeans之母」閔熙珍復職，牽起K-Pop粉絲的強烈關注。在NewJeans成為搜尋關鍵字下，去年與NewJeans合作拍攝《Cool With You》MV的導演Shin Woo-Seok，在社交媒體發放有關NewJeans的帖文，卻同時曝光更多與梁朝偉合作的幕後花絮，更表示受這位國際影帝的啟發入行。

NewJeans近日的直播掀起K-Pop樂迷的注視。（NewJeans IG圖片）

梁朝偉用招牌笑容面對鏡頭，白髮形象神秘而狂野！(MV截圖)

MV導演Shin Woo-Seok於社交媒體分享《Cool With You》的拍攝花絮，曝光梁朝偉短短數十秒鏡頭背後的拍攝情況，梁朝偉在花絮相片中以MV的白髮黑西裝造型現身，在MV中形象雖然神秘而狂野，但梁朝偉與導演一同重看拍攝畫面時，便露出親切內斂的笑容，與造型極具反差感！而一向「社恐」的偉仔，認真地與首次合作的團隊拍攝，仍然略感緊張，當被攝影鏡頭對準時，便即時入戲露出嚴肅而神秘的表情，果然是香港一代偉大演員！

梁朝偉在MV拍攝花絮中，一身神秘狂野造型配親切的笑容，極具反差萌！（Shin Wooseok IG圖片）

梁朝偉在MV拍攝花絮中，一身神秘狂野造型配親切的笑容，極具反差萌！（Shin Wooseok IG圖片）

Shin Wooseok亦分享自己與梁朝偉的合照！（Shin Wooseok IG圖片）

《Cool With Me》MV導演Shin Woo-Seok在呈送梁朝偉的帖文信件中，自白在求學時期一直希望成為小說家，但當他在首爾的電影院看到《花樣年華》時，便感覺人生被逆轉，自此沉迷上電影、亦期待能夠有朝一日與梁朝偉合作，如今夢想成真，亦令人生相當完滿！

梁朝偉一行入鏡頭就已經入戲！（Shin Wooseok IG圖片）

梁朝偉一行入鏡頭就已經入戲！（Shin Wooseok IG圖片）

梁朝偉一行入鏡頭就已經入戲！（Shin Wooseok IG圖片）