我談的那場戀愛︱鄧麗欣無包袱性感　造型師吳里璐︰瓊姐激啲都得

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》，由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹及張錦程等主演，陳慶嘉監製及編劇、並由首部劇情片計劃專業組得獎者何妙祺執導及編劇。《我談的那場戀愛》以情騙及喜劇織劇情故事，講述MC張天賦飾演的情騙初哥「少年」與吳君如飾演的婦產科醫生余笑琴之間的一場戀愛。早前，為《我談的那場戀愛》的金像級造型總監吳里璐（Dora）與服裝指導羅珮莎（Shasha）接受《香港01》專訪，分享在首部劇情計劃有限的資源下，如何打造出吳君如、MC張天賦及成為亮眼焦點的鄧麗欣的角色形象。

場地提供：香港電台

《我談的那場戀愛》造型總監吳里璐及服裝指導羅珮莎（右起），就新作接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

資深香港電影服裝指導吳里璐，曾八次獲得香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」獎，是次與服裝指導羅珮莎合作，打造出《我談的那場戀愛》中鮮豔亮麗、呈現層次多變的角色形象。羅珮莎分享指：「起初我們已就余笑琴（吳君如 飾）制定服裝風格的參考，設定符合角色的色系等工作，並與導演何妙祺商議。突然間殺出君如能夠外借服裝的機會，可能她知道我們資金有限，於是向我們索取參考，嘗試配搭同類型的造型。我還記得君如頭痛地表示『死啦！我冇啲咁Colourful嘅衫喎！』」

吳君如大方向劇組借出自己的靚衫，但笑言自己的服裝未如俆笑琴一樣色彩繽紛。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

君如借出Hermes反令劇組有壓力

吳里璐笑言：「我們要澄清一下，其實我們也專誠為君如購入不少服裝，包括主打的一套、出現於電影海報上的紅裙！」兩位服指表示，吳君如為劇組帶來最重大的幫助，是提供名醫造型的名貴品牌西裝，羅珮莎更表示手袋亦多得君如借出：「君如有為這部戲借出手袋，但後來我說不如不要借出太多，因為讓我在現場壓力很大！我沒有問實際價錢，但Hermes等名牌子都有。」Shasha笑言拍攝現場混亂，非常擔心刮花或遺失君如借出的手袋。

《我談的那場戀愛》服裝指導羅珮莎直言在現場管理吳君如的名貴手袋時大感壓力。（莫匡堯 攝）

吳君如在海報上穿上的紅裙，由服指專誠購入。（《我談的那場戀愛》電影海報）

金髮造型原來係半製成

吳里璐特別提到君如在電影中的金髮造型，她笑言原意希望余笑琴以淺啡髮色登場，但君如漂成金色後因時間關係未完成，恰好在陳可辛的公司開會時遇到：「我們發現金髮效果相當驚喜，同時卻感到猶疑，此時陳可辛表示效果甚好，以為已完成定妝髮型，所以我們決意保留金髮。」而余笑琴在劇情中以金髮登場，亦呈現與角色相符的飄逸感。

吳里璐表示看到吳君如「半製成品」的金髮，大感驚喜，連陳可辛亦認為可行。（莫匡堯 攝）

吳君如於電影中的金髮，為造型帶來一種飄逸感，比棕髮更適合余笑琴的角色性格。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

Stephy試造型已見興奮

為鄧麗欣設計「瓊姐」的造型期間，吳里璐與羅珮莎曾經就服裝風格調度，審視互相的看法與定位，Dora表示：「瓊姐係唔係激啲都得呢？」就表現程度與Shasha商量，Shasha亦分享到與鄧麗欣試造型的過程：「瓊姐的角色風情萬種，所以為鄧麗欣預備服飾試造型時，也準備較性感的選擇，顏色亦刻意豔麗奪目，效果剛剛好、充分表演性感卻沒有太暴露。」

羅珮莎更笑言鄧麗欣毫無包袱，興奮地迎接新形象：「Stephy在試造型時非常開心，好像『瓊姐』上身一樣手舞足蹈，花姿招展的感覺已經非常突出，再加上波浪髮型的設計，令Stephy的魅力更外顯。」

鄧麗欣在電影中以突破性的性感形象示人。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

鄧麗欣在試造型時已經非常投入，直情「瓊姐」上身一樣手舞足蹈。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

羅珮莎表示Stephy在試造型時，亦瓊姐上身，興奮得手舞足蹈。（莫匡堯 攝）

要稀釋MC歌手形象

至於MC張天賦，作為人氣歌手跨進大銀幕，吳里璐與羅珮莎亦有意識地將MC在舞台上的形象與《我談的那場戀愛》作出分隔。Dora表示：「例如要他不吹頭髮、不化妝，已經稀釋到他的歌手形象，加上一開始穿上寬鬆的衣褲與拖鞋，便成為劇本中的『少年』。」Shasha亦笑言成功將MC打造成為廢青，而及後的造型轉變亦相當合襯：「由廢青到他後段模仿法國工程師，MC於是穿西裝、打領帶，整個感覺就已經轉換得斯文，就好像他入戲一樣。」

MC張天賦的角色造型，由廢青漸漸變成似「法國工程師」。（《我談的那場戀愛》電影劇照）