國產凌凌漆｜黃錦江辦畫展邀請周星馳羅家英：佢係大忙人好難請

曾於周星馳經典喜劇《國產凌凌漆》裡飾演大反派「金槍司令」的演員黃錦江，在銀幕外為一代國畫大師。近日KK黃錦江在香港舉辦《群星閃耀百年光》畫展並出版同名畫冊，今日（19日）更舉行開幕禮，邀得資深導演吳思遠詞字及出席，沈西城、文雋、劉天蘭及文念中等文藝影壇貴賓亦到場支持。

黃錦江於香港舉行《群星閃耀百年光》畫展，邀得吳思遠導演、沈西城、文雋等文藝電影貴賓出席。（葉志明 攝）

「金槍司令」黃錦江於開幕禮現場接受傳媒訪問，分享今次開畫展的原因：「今次為香港電影100年畫咗132位明星，送畀香港人！」繪製過百位影人的經典面貌，黃錦江直言每位都非常鍾意，然而其中一幅反而難倒他：「畫自己幾難㗎，不過畫返《國產凌凌漆》造型就唔難，特別親切！」曾於《國產凌凌漆》合作的袁詠儀未有在畫像以該造型現身，黃錦江表示：「袁詠儀有好多好好嘅電影造型，呢張好睇！（為何羅家英則以聞西登場？）因為同佢合作、識咗佢幾十年，一直好好朋友。其實佢四十五年前我第一次喺大會堂開畫展，佢就已經有嚟，不過家英哥忙緊新嘅大戲，但我哋都有短訊。」

黃錦江於畫展上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

至於《國產凌凌漆》的靈魂人物周星馳，黃錦江亦表示有發出邀請：「星爺梗係有！我有發訊息畀佢，但佢係全中國嘅大忙人，好難請到佢！」近年不少內地網絡大電影（網大）翻拍不少香港喜劇經典，黃錦江笑言未有人提出請他再演金槍人：「暫時冇！因為我個樣都老咗好多！」而《國產凌凌漆》在內地流行，累積數代影迷之餘，黃錦江更透露連官員幹部亦有看過：「有！嗰啲官好有幽默感！有啲公安局嘅人都睇過《國產凌凌漆》㗎，佢哋知道係香港嘅搞笑電影、唔係政治電影，覺得題材幾得意，佢哋個個都認得我！」

黃錦江笑言畫《國產凌凌漆》羅家英及自己的自畫像有親切感！（葉志明 攝）

⁠黃錦江表示有向周星馳發送邀請，但知道對方非常忙碌。（葉志明 攝）