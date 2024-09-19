吳思遠分析電影業息微問題　促政府支持︰唔好畀太多條條框框

曾於周星馳經典喜劇《國產凌凌漆》裡飾演大反派「金槍司令」的演員黃錦江，在銀幕外為一代國畫大師。近日KK黃錦江在香港舉辦《群星閃耀百年光》畫展並出版同名畫冊，今日（19日）更舉行開幕禮，邀得資深導演吳思遠題字及出席，沈西城、文雋、劉天蘭及文念中等文藝影壇貴賓亦到場支持。



黃錦江於香港舉行《群星閃耀百年光》畫展，邀得吳思遠導演、沈西城、文雋等文藝電影貴賓出席。（葉志明 攝）

資深香港導演吳思遠亦於開幕禮現場接受傳媒訪問，提及為黃錦江的畫冊題字，表示畫冊紀錄下不少大眾熟悉的香港演員經典形象：「呢本書嘅人物可能後生仔唔識喎，佢話唔識所以要畀佢哋睇下當初香港電影幾興旺，有好多明星嘅努力，令到全世界嘅華人都識！」

資深導演吳思遠於畫展上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

對於黃錦江的作品，吳思遠對一代武打巨星的肖像印象最深：「我覺得其中一幅李小龍特別傳神！有李小龍喺到，我覺得本書唔單係香港人會鍾意！」

吳思遠對黃錦江筆下的李小龍肖像最深刻！（葉志明 攝）

近年香港電影產量下跌，吳思遠希望新一代影人能夠再創黃金年代︰「電影最緊要係冇限制地創作！你諗乜嘢都拍得！當年就係咁，觀眾想睇乜、我哋想拍乜就去做，可能成功、可能失敗，但就係冇個限制。」吳思遠認為目前環境令新一輩香港影人認為規範甚大，續指：「所以我希望電影發展金局多啲鼓勵後生仔，畀多啲幫助、唔同題材都可以拍！希望政府多加支持，唔好畀太多條條框框，你哋諗到咩就拍啦！好與唔好由觀眾決定、唔係由官方決定。」

吳思遠認為新一代香港影人應該無限制地創作、諗到乜就拍乜。（葉志明 攝）

至於電影業息微的原因，吳思遠亦有留意與思考現況：「東南亞、韓國嘅本地製作越嚟越好，所以我哋細嘅片固然要拍，更應該拍好多中型、大型嘅片，令到大家睇到我哋香港電影仲係好好！」