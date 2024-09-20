荒野機械人︱容祖兒有意拍網片　聯乘阿Sa關智賦︰做正經嘢冇咁叻

兒童動畫電影《荒野機械人》（The Wild Robot）今日（19日）於香港舉行首映禮，為主角機械人羅茲進行配音的樂壇天后容祖兒（Joey）罕有出席，並與一眾圈中親子好友一同欣賞感人暖心新作。容祖兒亦於首映禮上接受傳媒訪問，分享近日完成的一系列澳門演唱會，以及未來舉行演唱會與各類型拍攝的計劃。

容祖兒今日出席配音作品《荒野機械人》首映禮。（莫匡堯 攝）

容祖兒今日出席配音作品《荒野機械人》首映禮。（莫匡堯 攝）

容祖兒今日出席配音作品《荒野機械人》首映禮。（莫匡堯 攝）

容祖兒於首映禮受訪時提到今次配音工作沒有拍檔，更要「機械式」情緒演繹：「今次因為係配機械人，所以少少情緒都唔得，但係去到後段又要有返少少情緒。」動畫的劇情亦令Joey非常感動，所以願意為作品配音。Joey今日未有帶同侄女出席首映，表示因為正在發燒所以將會容後觀賞，但笑言侄女未知自己身份為樂壇天后：「都未係好知道我係歌手，其實都唔知係乜水。」但表示有帶侄女到澳門，成為家人每逢星期六的節目。

容祖兒於首映禮上接受訪問，談到為《荒野機械人》配音的難度。（莫匡堯 攝）

容祖兒於澳門演唱會意外跌倒，今日受訪時表示：「我係個樂觀嘅人，好彩只係擦瘀咗，如果喺外邊入返嚟踩空，可能再嚴重啲。意外都避免唔到，做完騷我都冇停止操練，除咗強身健體仲可以練習靈活性。」但笑言未有加入好友阿Sa（蔡卓妍）與關智斌操練。Joey早前亦被拍到食雪糕的畫面，她表示只是健怡雪糕：「其實好低卡、90幾卡，食完等於一陣風㗎咋！仲有好濃嘅咖啡味，食咗一杯咋！」

容祖兒笑言雪糕非常低卡路里，無阻健身成果。（莫匡堯 攝）

至於在香港開演唱會的機會，容祖兒表示：「我要做完出年澳門10場，先可以開始籌備。」今日國際樂隊Coldplay宣布於啟德新場地開騷，容祖兒亦表示有意挑戰：「喺我心目中呢個係心水地方，因為去紅館幾次，我覺得喺紅館嘅規模、機關已經發揮到盡，所以再開騷想有新突破，尋覓一個新場地會有一個好效果。」但卻無意先拔頭籌：「我覺得呢個場地第一次可以畀國際級嘅樂隊表演，係一件引以為傲嘅事，我自己四月仲做緊澳門，但會抽時間去睇。」

容祖兒預告出年有意在啟德新場地開騷，樂迷要密切留意！（莫匡堯 攝）

對於拍電影，容祖兒笑言未有計劃，卻有意進軍網絡：「唯一可以做到嘅係開個YouTube頻道，到時控制唔到我嘛，就拍啲自編自導嘅短片，無聊小品！可能實現到、長期執行到！」至於將會邀請哪位圈中好友參與演出則未落實，但笑言阿Sa與Kenny都擅長無聊事：「做正經嘢反而冇咁叻！」