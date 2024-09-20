DIDI弟弟︱金馬影后陳沖再闖荷里活　飾演移美單親母獨力撫養兒女

本年辛丹斯電影節（戲劇類）觀眾票選大獎、兼最佳整體演出評審團特別獎得主；被國際媒體評價為《Boyhood》X 《美國女孩》的口碑力作《DIDI弟弟》，由環球影業香港發行，在美國公映時一票難求，用獨有共鳴手法說好亞洲移民在當地的故事，不少影評在這層面上跟另一人氣電影《從前的我們》一併而談。

金馬影后陳沖於荷里活新作《DIDI弟弟》裡飾演一位移民美國的單親媽媽。（《DIDI弟弟》電影劇照）

金馬影后陳沖於荷里活新作《DIDI弟弟》裡飾演一位移民美國的單親媽媽。（《DIDI弟弟》電影劇照）

2008 年加州，升上中學最後一個暑假，台裔男孩DIDI（Chris）經歷著瘋狂的成長歲月。為了向新相識朋友獻媚而拍攝滑板影片、傻傻地淺嚐初戀的酸澀、跟即將離家上大學的姊姊交惡、還有奶奶和媽媽每天悉心呵護，全都成為了DIDI的煩惱和負擔。

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

《DIDI弟弟》講述少年男主角DIDI在美國成長的點滴。（《DIDI弟弟》電影劇照）

拍下影片上傳 YouTube、流連 MySpace 聊天室，是不少美國民眾的集體回憶⋯⋯《奶奶跟外婆》奧斯卡提名台裔美籍編導王湘聖（Sean Wang）一面重拾懷舊風，一面引領觀眾見證專屬他那一代青春期的成長焦慮。找來《紅玫瑰白玫瑰》金馬影后陳沖演繹為子女犧牲夢想的媽媽，點綴著移民家庭難解課題。父親長年缺席，無法理解媽媽的孩子主角由矚目新星王鹿山（Izaac Wang）飾演，入型入格，廣獲好評。

陳沖飾演的單親媽媽，為了一對兒女放棄自己的夢想，讓他們到美國成長。（《DIDI弟弟》電影劇照）