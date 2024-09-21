魔袋｜歐美詭異都市傳說　神秘老人強行將細路塞入袋食用！

由全新驚慄系系列《魅笑》（Smile）監製炮製，《黑鏡》（Black Mirror）導演哥林麥卡菲（Colm McCarthy），夥拍《飢餓遊戲2：星火燎原》（The Hunger Games: Catching Fire）型男森加芬（Sam Claflin）主演的全新詭異都市傳說電影《魔袋》（Bagman），將西方口耳相傳的恐怖都市傳說搬上大銀幕。

電影的宣傳句更是「小心呢個袋 食你下一代！」（《魔袋》海報）

《魔袋》講述的「魔袋怪」傳說，是歐美代代相傳的恐怖都市傳說︰一個怪異老人，揹著足以裝下小孩子的巨大麻包袋，到了晚上便會到處捕獵不聽話的小孩。類似的傳說甚至遠在部分亞洲及非洲國家都有流傳。

係人定鬼定魔，好難判斷。（《魔袋》劇照）

警察都自身難保。（《魔袋》劇照）

小朋友成為儲糧。（《魔袋》劇照）

這個神秘老人的模樣眾說紛紜，有的說他打扮成流浪漢，有的說「他」其實是個老婦人，甚至有傳「他」根本是頭頂有角的怪物！但無論如何，所有傳說都有一個不變的共通點：他總是拿著一個大大的「魔袋」，強行把小孩塞入其中。這個「魔袋」也成為了西方其中一個著名的恐怖圖騰，也是電影《魔袋》的驚慄原點。

為了保護愛兒，必須找出「魔袋怪」的弱點。（《魔袋》劇照）

唔好話阿仔，爸爸都驚。（《魔袋》劇照）

做爸爸的，頂硬上。（《魔袋》劇照）

故事講創業失敗的柏迪（森加芬 飾）無奈帶同妻兒回到老家經營的木廠投靠大哥。然而，回到熟悉的舊居後，竟然怪事頻生，種種證據指向柏迪的童年詛咒──專食小孩的「魔袋怪」！柏迪更懷疑，對方的目標就是自己年幼的兒子積克！面臨昔日陰霾與現實的侵擾，柏迪飽受煎熬；但為了保護愛兒，他必須找出「魔袋怪」的弱點，拼死對抗！而電影的宣傳句更是「小心呢個袋 食你下一代！」