BBO頻道成功搵古天樂甘比拍短劇　混血肥仔︰好緊張唔想拖累人

YouTube頻道已成為娛樂圈一大宣傳或合作渠道，不少明星藝人都樂於在各大頻道亮相做訪問，甚至拍節目。由混血肥仔主理的BBO頻道，年初就找到古天樂，拍攝了古生演藝生涯上首個旅遊綜藝《尋泰記》，仲唱了兩句主題曲。最近，BBO再有新搞作，嘗試拍短劇《人生好似好很難》，一口氣拍攝6集，客串的更粒粒皆星，當中不單再次有古生友情客串，仲有林雪、陳凱琳、吳浩康、魏浚笙，仲有首次在幕前演戲的甘比，最後仲送上一個「星爺背影」，這個陣容，會否有點過份？



鳴謝場地︰嚟啦Laila Partyroom

由混血肥仔主理的BBO頻道，運作一年多訂閱人數已達20萬。（梁碧玲 攝）

移民潮下的天時地利

BBO運作至今一年多，已擁有20萬訂閱人數，回想當日開台的初心，就是要製作一個定位全世界的頻道，不一定要在香港拍攝，將製作模式搬去全世界都可以。「我見韓國、泰國都有類似頻道，但香港好少人做到，做都係旅遊blog模式，所以睇中這個市場。」

BBO曾經被觀眾誤以為是提供移民資訊頻道。（影片截圖）

過去出外地拍攝，最先解決是成本問題，單是機票住宿都佔一大部分，但近年不少香港人移居各地，混血肥仔本身都住在英國，去歐洲拍攝相對平好多。「是天時地利，加上不少工作人員都去了英國，形成一個契機，當周圍都有香港人時，我哋去到邊都拍片。甚至賣廣告模都得，就算是香港產品，大家都接受了在外地拍一樣可以。」想法新鮮，起初自然令人難以理解，甚至不懂替他們定位。「不少觀眾起初以為我哋係講移民資訊頻道。」

頻道的節目涉獵全球，包括到訪過西班牙嘅天體海灘。（影片截圖）

古生主動為頻道畀意見

數BBO的成名作，不得不提找到古天樂拍旅遊綜藝《尋泰記》，當初認識古生，是混血肥仔搞個人頻道時，在英國舉行了一場《明日戰記》放映會，還請到古生出席。「合作過程好開心，佢比我想像中搞笑唔嚴肅，甚至同我分享做YouTube及電影面對的問題，令我覺得他視野好闊，好肯同年輕人分享。」

自始二人開始多作交流，無錯，的確是古生主動跟他交流。「佢睇完BBO啲片，好睇唔好睇都會畀下意見，但好睇通常唔會講。佢對故仔特別有感覺，會提出不少改善空間，但每次到最後，佢都會講一句︰『我都係講下，畀啲意見你啫！』冇要你跟住改，但我唔會純粹去聽，會追問佢點樣做好啲。」

混血肥仔殺入泰國天下一公司請古天樂拍旅遊節目。（《尋泰記》節目截圖）

見到古天樂到當地超級市場不斷被「集郵」，混血肥仔在節目中即向古天樂提出挑戰，睇下可唔可以全程冇人搵佢合照。（《尋泰記》節目截圖）

在短劇中，古生扮演唔識笑嘅Sales。（影片截圖）

交流，最重要是要有溝通，既然大家都混熟，混血肥仔又可有就天下一出品的電影，給予點點意見？「我畀意見？我就唔會喇，因為大家都係做創作，明白每個創作當中會經歷好多次修改、取捨，背後有好多因素，最後能交出來的版本一定是最好的。所以大家已經唔係純觀眾角度分享，講落去可能仲會掘出好多創作嘅創傷後遺症。所以呢啲意見都已經冇乜大作用。反而同古生會講多啲外國電影同劇集，大家都從觀眾角度出發。所以古生點解咁鍾意去謝票，因為可以直接聽到觀眾意見，縱有些是客套說話，都會聽到觀眾心底那句。」

混血肥仔透露嚟緊有一集，會去到菲律賓做街訪，原來自己在當地係屬於靚仔級別，證明每個人都有自己的市場。（梁碧玲 攝）

跟古生拍完《尋泰記》，令BBO最大受惠是接觸到更多的觀眾層。混血肥仔︰「有次去茶餐廳，有個人隔住兩張檯，都無端端指住我，我以為咩事，然後佢話︰『好嘢呀你！可以同古生拍片！』我都講聲多謝。佢哋可能從來都冇接觸呢個界別，這個節目開啟了大家溝通。」

第一集《人生好似好很難》有林雪演好有禮貌嘅的士司機，反應極好。（影片截圖）

搵甘比同「星爺背影」拍片

來到今次短劇《人生好似好很難》，這個新嘗試除了是潮流，更是混血肥仔一個心結。「BBO開台初期，有每月一片的安排，但出來效果未算成功，所以希望再嘗試一個新模式。首先要短，每集幾分鐘，因為再長大家已經可以轉睇Netflix，但短得嚟畫面又要精細，否則大家就會以為係Tik Tok片。」

籌拍短劇時，希望搵更多不同界別的人來Crossover，於是有電視圈的陳凱琳參與。（影片截圖）

甘比首次演戲，仲要演一個突然手緊，問人借錢嘅角色。（影片截圖）

而今次人選上，都有考慮更多，希望搵更多不同界別的人來Crossover，例如電視圈的陳凱琳，歌手吳浩康，最特別當然是甘比作首度演出。「甘比喎！每個人聽到甘比都會加個『喎』字，但其實佢好親切，好貼地。上次拍完佢教我勾織，一句話要手緊啲，令我諗到如果甘比問人借錢，到底會唔會成功呢？於是就有咗今次的短劇出現。」

到底呢個「星爺背影」係咪真星爺呢？「成件事就保持呢份懸念，睇你信唔信！」混血肥仔說。（影片截圖）

更爆是，故事最後出現一個「星爺背影」，到底點樣諗到要動用到呢個星級背影？「度故仔時，我係諗如果被甘比呃完之後，仲有咩人呃佢，觀眾反應先會更大呢？然後就出現『星爺背影』，仲有兩句對白。」咁到底呢個又係咪真係「星爺背影」？「成個故事就係講呃，到底呢個係咪『星爺背影』呢？你係畀人呃咗定係真，成件事就保持呢份懸念，睇你信唔信！」

點解要驚錯？

作為一條YouTube頻道，搵到這個陣容拍埋短劇，似乎整個頻道又去到另一個Check Point，是高興的但亦有所憂心。「搵得呢個陣容做呢件事，自己當然係有信心，但好多事情都可以發生，如果最終View數唔好就好似拖累人咁，所以係有啲壓力。」

混血肥仔自言在古生身上，學會不怕錯，敢於作嘗試的精神。（梁碧玲 攝）

全劇6集已全部出街，反應和View數都有所交代，混血肥仔都可以鬆口氣。這刻他又想起跟古生的一次對話︰「佢做嘢向來好快，有次我問佢︰『咁快，你唔怕出錯咩？』佢答︰『點解要驚錯，錯完返去改咪得！』呢句又令我有所啟發，呢條橋唔得咩，咪下次再拍另一條，唔好驚咗唔敢去試。」