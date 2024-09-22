37歲影視天后修圖過度浮腫走樣　月初與吳彥祖亮相時裝騷清雅脫俗

37歲內地影視「八五花」天后劉詩詩，自2015年下嫁演員吳奇隆後，產量銳減至每年約參演一部影視作品，在一眾同代女演員中算是相當「養生」。然而劉詩詩婚後減產卻絲毫未有影響她的人氣與影響力，每次現身公開活動或發表新作，均會成為影迷粉絲的焦點！但劉詩詩近日透過工作室發布的一系列清秀寫真美照，卻竟然意外翻車，被網民嫌P圖過度！

劉詩詩一向為「八五花」其中一位最清秀脫俗的女演員。（視覺中國）

劉詩詩一向為「八五花」其中一位最清秀脫俗的女演員。（視覺中國）

據指，劉詩詩工作室日前於微博分享的一系列照片，為劉詩詩早前出席公開活動的定妝相片。劉詩詩於系列照片中，身穿一件白色外套、內襯銀色絲質長裙，依舊留有一頭黑色鬈曲長髮的劉詩詩，顯得氣質知性優雅，而身型依舊苗條瘦削的她，難以想像已成一子之母。然而劉詩詩向來精緻立體的五官，卻被修圖師P成浮腫走樣、鼻型明顯變窄、雙眼浮腫縮細，恍忽變成「山寨劉詩詩」一樣！

劉詩詩早前透過工作室發布一系列造型定妝照片。（劉詩詩工作室微博圖片）

劉詩詩的五官疑似被修圖過度，變得浮腫走樣！（劉詩詩工作室微博圖片）

劉詩詩的五官疑似被修圖過度，變得浮腫走樣！（劉詩詩工作室微博圖片）

劉詩詩月初於紐約出席美國時裝品牌的時裝騷，亦以全白色清雅打扮示人，並與吳彥祖、馮德倫兩大港產男神同場。在國外傳媒零修圖的鏡頭下，則盡顯劉詩詩的氣質與天然美態，實在無須利用後期工具進行修飾！而劉詩詩於今年奧運會期間，更以非常淡妝打扮亮相會場支持國家運動員，就算作休閒打扮亦完全未有蓋過星味與氣質！

劉詩詩當日造型清雅脫俗，在國外媒體零修圖的鏡頭下仍非常奪目！（視覺中國）

劉詩詩當日造型清雅脫俗，在國外媒體零修圖的鏡頭下仍非常奪目！（視覺中國）

劉詩詩當日造型清雅脫俗，在國外媒體零修圖的鏡頭下仍非常奪目！（視覺中國）

劉詩詩當日造型清雅脫俗，在國外媒體零修圖的鏡頭下仍非常奪目！（視覺中國）