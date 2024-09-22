金馬獎2024︱袁澧林天人顏值亮相　「問自己是否一個冒險的人」

香港女演員袁澧林今年再度為台北金馬獎拍攝宣傳影片，為「第61屆金馬獎」展開宣傳序幕。袁澧林近年活躍於香港及台灣兩地發展，拍攝《來！金來號》等當地劇作，2022年亦憑《窄路微塵》在金馬獎提名「最佳女主角」獎，成為金馬準影后級年輕女演員！袁澧林連續兩年為金馬獎拍攝宣傳影片，足見她作為香港「過江龍」在台灣影壇地位舉足輕重！

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝宣傳影片及相片。（金馬獎IG圖片）

袁澧林曾於「第59屆台北金馬獎」憑《窄路微塵》提名「最佳女主角」獎。（金馬獎IG圖片）

袁澧林為「第61屆金馬獎」拍攝《冒險夢》一段唯美宣傳影片，並在幕後花絮中分享，以親切的台灣腔國語表示：「電影對我來說真的很重要，就是覺得好多故事想要講，迫不及待的想去接觸，知道我的部分是《冒險夢》的時候，也有問自己一個問題，我是不是一個很冒險的人呢？所以我希望可以一直冒險下去！」袁澧林於影片中除了綻放清秀脫俗的天人顏值，更展示自己對電影的熱誠，以至言談間知性優雅的面貌。

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）

袁澧林為「第61屆台北金馬獎」拍攝唯美宣傳片《冒險夢》，綻放脫俗天人顏值，言談間亦展示知性優雅一面。（袁澧林IG影片截圖）