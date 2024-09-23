危機航線︱劉德華愛女被綁萬呎高空A380開打　「有挑戰性又享受」

由寰宇影片發行，劉德華、林小强監製，彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東、蔣夢婕特別演出之全新高空犯罪鉅製《危機航線》即將於香港上映。電影更邀得曾拍攝《無雙》的王耀慶、《拆彈專家2》的 張揚及《我吃了那男孩一整年的早餐》的周興哲等多位演員參與演出。

劉德華監製兼主演新作《危機航線》即將上映。（《危機航線》IG圖片）

電影講述一架五星級A380 超豪華客機在國際首航途中遭劫機，劉德華飾演的國際保安專家高皓軍挺身而出與一眾劫匪周旋，女兒小軍（張子楓 飾）被困機艙 ，劫匪頭目Mike（屈楚蕭 飾）以全機800餘人的生命作為籌碼威脅，而小軍的媽媽傅源（劉濤 飾）也身陷危險之中！

劉德華於《危機航線》裡飾演國際保安專家高皓軍。（《危機航線》電影劇照）

張子楓於《危機航線》裡飾演劉德華的女兒高小軍。（《危機航線》電影劇照）

劉濤於《危機航線》裡飾演小軍的媽媽傅源，與劉德華上演夫妻檔。（《危機航線》電影劇照）

在電影公司今日發佈全新「極限反殺」預告中，小軍顫抖緊促的呼救聲「爸爸，有危險」，一場驚心動魄的限時營救拉開序幕！劉德華飾演的高皓軍孤身營救家人，面對張子楓飾演的女兒「小軍」被綁架，爭分奪秒地與屈楚蕭飾演的劫匪 Mike 鬥智鬥勇，一句「我是不會讓你們有危險的」顯示了其誓死守護家人的勇氣與決心。

屈楚蕭於《危機航線》裡飾演騎劫A380的劫匪Mike。（《危機航線》電影劇照）

屈楚蕭於《危機航線》裡飾演騎劫A380的劫匪Mike。（《危機航線》IG圖片）

高皓軍單槍匹馬有勇有謀，依靠敏銳的洞察力和訓練有素的格鬥術，一一擊敗劫匪團的成員，逐步瓦解 Mike 的陰謀。為了保護家人和機上乘客奮不顧身，以一敵眾殺出一條血路，電影中展示了連場極具衝擊力的震撼動作戲，將犯罪片的正邪對立搬到萬呎高空，場景設置在萬米高空之上，隔絕了外部救援，而拍過多次動作場面的華仔首次在高空情景上開打，華仔表示印象深刻：劇組搭建的機艙還原真實的大小，封閉的機艙環境內，特別營造出無力的壓迫感。在一些動作場面上，空間雖小卻是物盡其用，用盡機上每一個可用的空間逃走或攻擊劫匪，創作過程中發現有很多可能性，作為演員好大挑戰性，卻又好享受呢個嘗試！」

《危機航線》由劉德華監製兼主演，張子楓、屈楚蕭及劉濤主演。（《危機航線》IG圖片）

故事中在劫匪團不停挑釁下，華仔飾演的高皓軍一句聲嘶力竭的「放開她」使得情緒徹底爆發，形成「雙瘋」對峙劍拔弩張的局面，兩人真槍實彈併死一搏。接踵而來的飛機失重、發動機失火、機艙爆炸下墜...... 場面險象環生，刺激畫面加上緊湊劇情實為雙倍震撼。