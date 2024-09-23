10.1半價睇好戲︱25號中午公開預售　長者學生小童票價照價再半價

香港戲院商會將於10月1日再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，希望推廣香港戲院文化及支持電影業，並鼓勵市⺠將入戲院看電影成為一種日常的消遣和娛樂享受，活動由電影發展基金及文創產業發展處資助。

香港戲院商會將於10月1日再次聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動。（資料圖片）

10月1日的半價戲票，各大戲院將於 9 月 25 日 (星期三) 中午 12 時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，歡迎全港市民透過戲院票房、購票網站及手機應用程式選購當日的戲票。戲院票房購票每人每次最多只可購買 4 張戲票；網上購票數量以各大院線的購票限制為準。（除ACX Cinema@北角匯戲院 9 月 25 日票房於下午 2 時開始營業及寶石戲院將於 9 月 30 日起預售外）

10月1日將有超過80套華語、港產、外語及西片上映，包括IMAX等所有放映格式及貴賓影院同享半價優惠，詳情請留意各大院線公佈。

在「全港戲院日」的30元戲票優惠下，電影院再次出現人龍，爭相入場睇戲。（莫匡堯 攝）

凡購買10月1日戲票的觀眾均可以刮刮卡形式參加「全城好戲 FUN 大抽獎」，有機會贏取包括75張免費戲票、戲院小食部禮券、爆谷、汽水等超過 2000 份豐富禮品，至於未能抽中獎品的觀眾，其刮刮卡上亦會印有不同的電影對白可留為紀念，期望透過抽獎活動與眾同樂。

「10.1半價睇好戲」懶人包

「10.1 半價睇好戲」懶人包。（資料圖片）

「10.1 半價睇好戲」懶人包。（資料圖片）

「10.1 半價睇好戲」懶人包。（資料圖片）

「10.1 半價睇好戲」懶人包。（資料圖片）