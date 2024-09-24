Emily in Paris 4｜新角色被劇迷鬧爆心機婊　落實開拍第五季

Netflix大熱愛情劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第4季第二部已經於日前回歸，更同時宣布將會開拍第5季，而由Lily Colins飾演的Emily工作和感情生活都會進入一個全新的階段，劇迷猜測取景地很大機會移師羅馬。

《艾蜜莉在巴黎》落實開拍第五季。（IG圖片）

在第4季中，Emily跟Gabriel分手後，遇到Marcello（Eugenio Franceschini飾演），同時需要面對來自紐約的新勁敵Geneviève。有大批劇迷看完第4季後，都表示Emily經歷分手後稍為變得成熟，同時忍不住大鬧Geneviève看似純真無害的女孩，但實質為「心機婊」。

新角色Geneviève被劇迷鬧爆心機婊。（劇照）

現實中，飾演Geneviève的Thalia Besson背景大有來頭，其父親是國際知名大導演盧貝松（Luc Besson），Thalia在出演《艾蜜莉在巴黎》前，曾參演《Dangerous Waters》。另外，Thalia於2023年畢業於巴黎帕森設計學院，獲得策略設計和管理工商管理學士學位，同時對於導演工作相當有興趣，日前在Instagram透露已完成拍攝兩部親自執導的電影。