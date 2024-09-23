趙麗穎三度陪跑終成飛天視后　曾歷多年辛酸一夜改寫85花實力排名

36歲內地影視女演員趙麗穎，為一眾「八五花」代表人物之一，與劉亦菲、楊冪、唐嫣等年齡相若的女明星齊名。近年趙麗穎積極從電視框轉戰大銀幕，先憑年初上映的張藝謀大師之作《第二十條》打響名堂，更於「第37屆大眾電影百花獎」奪得「最佳女配角」獎；趙麗穎亦參演早前於康城影展首映、由陳可辛執導的鉅製《醬園弄》，與國際影后章子怡、前輩楊冪大鬥演技，相信將再次震撼華語影壇觀眾。

趙麗穎為內地影視「85花」女演員代表人物之一。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎昨日以短髮現身「第34屆電視劇飛天獎」頒獎典禮。（視覺中國）

昨晚（22日）趙麗穎憑電視劇作《風吹半夏》於「第34屆電視劇飛天獎」奪得「優秀女演員」獎，此前曾三度入圍的她，一直陪跑未能得獎，但昨晚終於封后，趙麗穎在台上一度哽咽含淚發表得獎感言，直言自己沒有準備得獎。趙麗穎獲封視后的消息一出，成為內地網民的熱門話題，紛紛認為趙麗穎終於獲得應有的肯定，而出身選秀、由小角色開始熬出頭成為女主角的趙麗穎，亦讓觀眾感受到演藝旅途中的辛酸。

趙麗穎憑電視劇作《風吹半夏》於「第34屆電視劇飛天獎」奪得「優秀女演員」獎，在台上一度哽咽含淚發表得獎感言。（視覺中國）

趙麗穎此前曾三度入圍「第34屆電視劇飛天獎」，一直陪跑未能得獎。（視覺中國）

「八五花」一眾女演員中，劉亦菲、唐嫣、劉詩詩為科班出身；楊冪成為童星後亦接受電影學院訓練；唯獨趙麗穎從選秀裡出道，由拍攝廣告開始，漸漸獲得電視劇的小角色，四五年後才獲得首個女主角機會，此後漸漸嶄露頭角，擠身「八五花」行列。趙麗穎比一眾同輩較晚走紅，訓練與根底亦存在差異，然而近年透過作品向證明觀眾自己的實力，以至網民亦表示她後來居上，在楊冪等人先後觸礁下逆流而上，今年接連得獎更被評為晉身「八五花」中的頂流，令大家對將會上映的《醬園弄》更為期待！

劉亦菲最近主演劇作《玫瑰的故事》相當受歡迎。（劉亦菲微博圖片）

楊冪今年作品接連翻車，遇上演藝生涯前所未有的逆境。（楊冪微博圖片）