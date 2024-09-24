艾曼紐︱黃秋生角色曝光未現身預告　Noémie Merlant香港實地取景

法國情色電影《艾曼紐》（Emmanuelle）本年將於香港上映，電影由法國女導演Audrey Diwan執導，翻拍自1974年同名經典作品，劇情講述駐曼谷的法國外交官妻子，在當地酒店中意外發現一個性愛天堂，並從中重新進行情與性的自我發現。《艾曼紐》由曾經主演《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）法國女演員Noémie Merlant主演，同場亦有上代銀幕美人Naomi Watts參演。

Noémie Merlant日前攜同新作《艾曼紐》亮相聖塞巴斯蒂安國際電影節。（視覺中國）

Noémie Merlant日前攜同新作《艾曼紐》亮相聖塞巴斯蒂安國際電影節。（視覺中國）

Noémie Merlant與導演Audrey Diwan日前攜同《艾曼紐》亮相聖塞巴斯蒂安國際電影節。（視覺中國）

《艾曼紐》劇情主軸雖然在曼谷發生，然而預告近日曝光後，驚現Noémie Merlant在尖沙咀街景奔走的畫面，更有女主角搭紅色的士的劇照，令香港觀眾相當驚喜！早前亦有消息指，香港三料金像影帝黃秋生，亦有份參演電影，日前亦有媒體報道指，黃秋生將於電影中飾演一位酒店保安，透過閉路電視觀察酒店住客的一舉一動，然而秋生參演的畫面，則仍未於首波預告裡出現。

《艾曼紐》早前釋出女主角Noémie Merlant的預告片及劇照。（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告中驚喜在尖沙咀街頭奔走！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告中更乘搭紅色的士！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告中更乘搭紅色的士！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡出現在香港街頭！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡出現在香港街頭！（《艾曼紐》電影劇照）

黃秋生於《艾曼紐》裡飾演一位酒店保安員，戲份未有在預告片中曝光。（資料圖片）

《艾曼紐》的女主角由Noémie Merlant飾演，此前她已經為法國女導演的寵兒，亦不時於文藝電影或含有情色劇情元素的電影中，上演裸露戲份。其中猶其以《浴火的少女畫像》及《Curiousa》兩部作品的情愛元素最具代表性。Noémie Merlant的身材亦天然玲瓏性感，加上標緻個性的五官，上鏡非常自然。

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡已經滲透角色性感火辣的形象！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡已經滲透角色性感火辣的形象！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡已經滲透角色性感火辣的形象！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡已經滲透角色性感火辣的形象！（《艾曼紐》電影劇照）

Noémie Merlant在《艾曼紐》預告裡已經滲透角色性感火辣的形象！（《艾曼紐》電影劇照）

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情，一位畫家與千金小姐之間因為繪畫與凝視相處，挖出壓抑在心底的禁忌，更解放彼此之間的愛慾，當中亦有熾熱而唯美的床戲橋段。

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情。（《浴火的少女畫像》電影劇照）

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情。（《浴火的少女畫像》電影劇照）

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情。（《浴火的少女畫像》電影劇照）

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情。（《浴火的少女畫像》電影劇照）

《浴火的少女畫像》中，Noémie Merlant與另一位女主角Adèle Haenel譜寫一段女同志戀情。（《浴火的少女畫像》電影劇照）

在《Curiousa》中，Noémie Merlant則為一位開放的少女，與男主角之間上演相當激情、原始的情愛。電影的畫面尺度亦更為大膽，其中Noémie Merlant不僅全裸上陣，鏡頭更毫無遮擋地直接拍攝下身部分、露出恥毛，尺度直逼AV級數，視覺效果非常震撼！

在《Curiousa》中Noémie Merlant的裸露與床戲橋段更為大膽！（《Curiousa》電影劇照）

在《Curiousa》中Noémie Merlant的裸露與床戲橋段更為大膽！（《Curiousa》電影劇照）

在《Curiousa》中Noémie Merlant的裸露與床戲橋段更為大膽！（《Curiousa》電影劇照）

在《Curiousa》中Noémie Merlant的裸露與床戲橋段更為大膽！（《Curiousa》電影劇照）

在《Curiousa》中Noémie Merlant的裸露與床戲橋段更為大膽！（《Curiousa》電影劇照）