破浪男女｜兩女主角無底線演出　劉主平自認雙性戀梁湘華苦練綑綁

話題情慾電影《破浪男女》，將於本周四（26/9）上映。作為華語情慾電影，今次可謂打破所有框框，四位男女主角都赤裸獻身大銀幕，除了吳慷仁的正面全裸率先掀起話題，其實兩位女主角劉主平及梁湘華都一樣有大膽演出，值得大家留意。

透過連場大膽性愛場面，探討現代都市人約砲動機。（《破浪男女》劇照）

劉主平首次全裸演出，全片逾三分之一時間都是赤裸。（《破浪男女》劇照）

劉主平多人大戰追加食腳趾

《破浪男女》以新時代性愛觀「約砲」為主題，透過連場大膽性愛場面，探討現代都市人約砲動機。而今次有兩位女主角作大尺度獻身，包括曾在劇集《我家浴缸的二三事》被邀與蔡凡熙床上大戰的劉主平。

壓軸三人大戰是片中高潮。（《破浪男女》劇照）

文青風轉性女向

現年30歲的劉主平初出道時曾被指外型激似周冬雨，今次在《破浪男女》中，首次全裸演出，全片逾三分之一時間都是赤裸。而且戲中場面都非常大膽，例如要吳慷仁吮腳趾，壓軸還有多人活動的3P大戰，幕幕都是話題。

劉主平向來行文青路線，所以今次的大尺度演出，帶出一份強烈的反差感。加上她過去曾在影展致詞時，坦承是雙性戀而引發熱議，連帶在演藝事業上，都一直尋求性小眾角色探討社會上的性別議題。

拍攝前都有特別上課練習。（《破浪男女》劇照）

梁溉華在戲中大玩綑綁。（《破浪男女》劇照）

梁湘華被柯煒林整個人抽起

另一女主角梁湘，在戲中與柯煒林將會有露兩點的演出，而且二人更主打BDSM，全程充滿性侵畫面。梁湘華與柯煒林在事前都有上課學習綑綁，而梁在演出時更試過拍到抽搐。戲中的她被一段不快經歷影響，要借助SM繩縛尋求慰藉與救贖。

戲中的她被一段不快經歷影響，要借助SM繩縛尋求慰藉與救贖。（《破浪男女》劇照）

其中一幕她被綑綁後遭柯煒林的角色整個人凌空吊起並放到桌面上，畫面極具衝擊力，令人印象深刻。梁湘華表示：「電影裡跟BDSM有關的演出，演員都經過很充足的學習與練習，被舉起這個過程在拍攝前就彩排演練過，我對柯煒林的臂力非常有信心。」