破地獄｜晉身東京國際電影節　許冠文黃子華合唱南音感動拭淚

英皇電影定檔11月14日隆重獻映2024鉅作《破·地獄》，由陳茂賢執導、編劇，黃子華及許冠文（Michael）攜手主演，並搭配9大金像級陣容衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等。

電影將會亮相東京國際電影節。（《破地獄》海報）

電影未上映已受海外關注，繼入圍夏威夷國際電影節參展電影，《破·地獄》亦獲選為第21屆香港亞洲電影節開幕電影，以及晉身今屆東京國際電影節，導演陳茂賢、黃子華、許冠文、衛詩雅及朱栢康更會親自飛抵當地出席首映，跟影迷交流見面，而影展海報同步驚艷登場，由美術大師張叔平親自操刀設計！《破·地獄》集結了兩大香港神級笑匠黃子華與許冠文演出，兩人相隔三十二年，自《神算》後再次在銀幕上合作，令觀眾更驚喜的是，二人難得聚頭竟摒棄搞笑，在新戲中演繹一對性格南轅北轍的殯儀業拍檔。當中一場剖白戲，子華拍到感動拭淚，二人期後又驚喜合唱南音，帶來了一場極具感染力的表演。

二人起初因為處事方針，合作不咬弦。（《破地獄》劇照）

這一晚拍攝劇情極為關鍵，導演陳茂賢埋位前，就跟兩位主角多次討論及排演，力求完美演出。劇情講述傳統喃嘸老師傅文哥（許冠文 飾），對於初入行做禮儀師的拍檔魏道生（黃子華 飾），處事手法離經叛道相當不滿，魏道生欲跟對方請教示好，在餐廳向文哥剖白做禮儀師原委。

最後因為合唱南音，冰釋前嫌。（《破地獄》劇照）

因疫情拖垮生活，魏無奈轉行，子華演出時講到動情之處，難掩激動哽咽，拍完後更走到一邊拭淚，然後又迅速回復狀態拍攝，非常專業。接著兩個角色一曲泯恩仇，子華和Michael破天荒合唱南音，二人盡顯合拍唱得相當投入，令到陳茂賢都看到忘形，不記得喊「Cut！」。一直都有背熟歌詞的子華就笑稱不公平，皆因自己位置「睇唔到大字報」，結果唱到最尾忘詞，現場氣氛頓時充滿笑聲。當日拍攝正值嚴寒，晚上氣溫最低只得8.1度，女主角衛詩雅和有份演出的秦沛都有駐足現場，觀賞兩大笑匠鬥戲，這晚未有戲份的詩雅更是專程冒冷探班，笑謂：「我專登嚟偷師，呢場我知道好好睇。所以專登揸車過嚟。」足證子華和Michael同場魅力。

許冠文都有專程學習拉二胡手勢。（《破地獄》劇照）

Michael為演好今次喃嚤師傅角色，開拍前特意拜師學習二胡及南音演唱，講到這次接觸南音，Michael笑稱有意外收穫：「以前我爸爸媽媽由細至大都係唱南音嘅，我就唱英文歌㗎嘛…以前覺得佢哋好老土，哈哈！但而家練練下，發現南音嘅深情同粵曲真係好好聽，尤其係講面對生死時啲歌詞，特別有一句好鍾意，係講眨下眼人生就過去，好有feel。」Michael又指疫情過後再細味歌詞，覺得饒富意義，訪問中途都忍不住即席演唱幾句。另外談到跟子華相隔超過三十年再度合作，Michael感慨萬千：「當時諗將來有機會，我哋再拍一部喜劇就好，發夢都估唔到要咁耐之後喇...估唔到又揾到一部唔笑嘅喜劇、係新穎嘅、係講香港嘅戲，再拍檔仲要對手戲咁多，真係好開心，好大突破。」

子華表示，30年再跟Michael合作，覺得對方依舊如昔，思維速度一樣快。（《破地獄》劇照）

子華亦表示，這次合作讓他感受到Michael依然如昔，言詞鋒利：「30年前嘅《神算》我做佢嘅編劇，真係同佢一齊去度個劇本，度咗幾個月，每日都見到佢，知道晒佢嘅思維啊、方式啊 、速度啊。基本上呢次見返佢係冇變過，所有嘅速度，嗰種嘅所謂sharpness，尖銳真係一針見血...基本上，佢嘅judgment絕對信得過，佢講過嘅說話真係要睇重。」兩位神級笑匠惺惺相惜，合演一段感動人心，引領生人與逝者離苦得樂的《破·地獄》旅程。電影將於11月14日全港上映，觀眾敬請期待，一同逾越生死。