爸爸電影｜真實故事改編荃灣享和街弒母殺妹命案 劉青雲催淚演出

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，主辦方早前公布入圍名單。由高先電影有限公司亞洲發行的電影《爸爸》將於東京國際電影節作世界首映並入圍主競賽單元。電影由影帝劉青雲、⾕祖琳領銜主演，導演翁子光延續《踏血尋梅》風格，再度聚焦社會邊緣人，而故事更是改編2010年，荃灣享和街弒母殺妹案。

《爸爸》劇本啓發自哄動一時，於2010年發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」。（《爸爸》海報）

《爸爸》將搶先於東京國際電影節作世界首映，並入圍主競賽單元，這是時隔六年再有港產片出戰東京國際電影節主競賽單元，亦是本屆唯一一部於東京國際電影節中入圍角逐櫻花大獎的港產片。對於今次《爸爸》於東京國際電影節作世界首映，並代表香港出戰主競賽單元，金像影帝劉青雲表示：「感到開心，希望多啲港產片在國際上得到多啲關注。」；監製錢小蕙表示：「得到東京電影節的青睞，非常鼓舞，倍感光榮。」；導演翁子光表示：「好開心，《爸爸》是我很喜歡的電影，多謝﹗」

谷祖琳在戲中飾演劉青雲太太，與囡囡將被15歲兒子殺死。（《爸爸》劇照）

爸爸電影｜改編真實故事

《爸爸》劇本啓發自哄動一時，於2010年發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，兇手為15歲長子簡家良，他於寓所內砍殺其母親藍連金及妹妹簡仲榆。犯案後，簡家良逃到街上遊蕩並報警自首。2012年2月1日，簡家良在香港高等法院承認2項誤殺罪，經精神科醫生診斷，證實他犯案時正處於精神分裂的狀態，因此被判處無限期醫院令。

作為父親，難以面對這個奪去兩位摯親的兒子。（《爸爸》劇照）

劉青雲在戲中飾演爸爸一角，但有血緣的摰親奪走了生命的摯愛，他既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫。《爸爸》先導海報今日正式曝光！海報中飾演爸爸的劉青雲鬢角花白，面容憔悴愁眉深鎖，臉上的皺紋被刻成深溝，沉鬱雙眼像充塞滿唏噓。海報上方寫著「最疼的兒子 也是最痛的親人」，父與子，這段窒息的關係會否迎來長夜盡頭，成為彼此活着的救贖？

導演翁子光延續《踏血尋梅》風格，再度聚焦社會邊緣人。（《爸爸》劇照）

今屆競賽電影的評審主席由三金重量級影帝梁朝偉擔任，其餘評審團名單包括香港電影殿堂級導演杜琪峯、電影《告白》日本女星橋本愛、憑《夢鹿情緣》在柏林影展拿下最佳電影金熊獎的匈牙利女導演伊迪高安怡迪Ildiko Enyedi及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼Chiara Mastroianni陣容鼎盛。其中梁朝偉主演的新片《Silent Friend》，正是伊迪高安怡迪執導，梁朝偉亦演出過杜琪峯監製的《暗花》。