破浪男女專訪｜吳慷仁感謝劉主平信任　「被人叫鹹醏手就死定了」

台灣情慾電影《破浪男女》一直充滿話題，由男主角吳慷仁的尺吋，到戲中大戰的尺度，每個都叫人討論得血脈沸騰。演情慾戲，最重要是演員互相信任，才可以盡情發揮拍出相當自然的感覺。不過對於男女主角吳慷仁及劉主平而言，看似的自然，背後是經過不少的溝通和信任才可達成。（電影上映︰9月26日）

《破浪男女》其中一對男女主角，吳慷仁及劉主平。（陳順禎 攝）

電影《破浪男女》由宣傳一刻，都圍繞演員在戲中的情慾場面，問到吳慷仁會否覺得尷尬還是已習以為常，他就是從戲劇角色解釋︰「不要緊，其實身體是每位演員好重要的表演的工具，有著衫冇著衫並不重要，最重要是導演點解需要拍赤裸鏡頭，是否專登拍，跟一般三級片有沒有分別？今次是對人性好複雜的表現。」

吳慷仁︰「身體是每位演員好重要的表演的工具，有著衫冇著衫並不重要，最重要是導演點解需要拍赤裸鏡頭。」（陳順禎 攝）

吳慷仁更指自己入行最初，拍文藝片時已經有過全裸情節，只是可能沒太多人看過才覺得這麼新鮮。至於劉主平，她都覺得大家對此引起關注非常正常︰「最重要是拍攝過程，導演好尊重及保護演員，沒有被冒犯的感覺。」

劉主平︰「最重要是拍攝過程，導演好尊重及保護演員，沒有被冒犯的感覺。」（陳順禎 攝）

對電影的冒險精神

到底甚麼願意接受挑戰，每個人都有自己的一個理由，劉主平就覺得劇本和角色最重要。「我最初看人物小傳時，已經有９頁紙，單看已經很有畫面，而且角色有不少自言自語的對白，看完後我已很想知這四個角色的關係，互相的交集，各自想追求甚麼？」

劉主平在戲中是一位變性人，吳慷仁則是一位單親爸。（《破浪男女》劇照）

吳慷仁就將接拍原因與導演聯上。「這個導演（楊雅喆）是我不想錯過合作機會的導演。正如我來香港拍《但願人長久》，導演祝紫嫣都未有太多人認識，但在看劇本時，已覺得她很有才華，有時跟導演合作。那種感覺就好似參與一場冒險，好好玩的冒險。」

電影中有不少大膽性愛場面，拍攝前都要經親密指導逐一解說。（《破浪男女》劇照）

吳慷仁最怕被叫鹹豬手

吳慷仁入行以來，都拍下不少情慾場面，但他坦言拍這場面其實壓力好大︰「你真係唔希望對戲的女演員唔舒服，唔希望拍完之後有人話你『吃豆腐？，廣東話點講？『鹹豬手』。對，鹹豬手，如果是這樣就慘，你死定了，你以後唔使演戲，一世都死定了。所以你會感受到我壓力好大，你又感受到這部戲所有演員都非常好。」

吳慷仁拍情慾都有不少壓力，最怕被指「鹹豬手」︰「你死定了，你以後唔使演戲。」（陳順禎 攝）

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今次在拍攝前，有親密指導擔任中間人，清楚交代大家的演出尺度。吳慷仁回想當年跟蔡卓妍拍《非分熟女》，現場沒有親密指導，過程多謝阿Sa的信任。「阿Sa好大膽，佢將整個人交出來，雖然導演希望我可以對阿Sa做甚麼動作，但身體不是我，你要我去摸的是阿Sa，所以她都將整個人交給導演，過程要花很長時間去溝通，如果當時有親密指導這個崗位，會縮短很多時間。」

來到《破浪男女》，吳慷仁都感謝劉主平的信任，「甚至某程度上大家都要對自己的演出很有自信，就像主平她對裸露是很自然，就是覺得很美的。對我來說，如果女演員可以將身體付出，你要更加尊重和小心。」

吳慷仁大讚當年阿Sa表現專業。（《非分熟女》劇照）

吳慷仁說，好些鏡頭他與劉主平下面都是赤裸地拍攝，所以大家要互相幫忙遮擋，不要穿崩。（陳順禎 攝）

水中激戰的代價

記者讚賞兩位在鏡頭前的激戰場面，演得自然，這卻換來吳慷仁的一番苦水，但內容原來頗搞笑。「你看好似好自然，但我們真的排練了很多次，大家真的冇著衫冇打底，好些鏡頭大家下面都是赤裸地拍攝，所以大家要互相幫忙遮擋，不要穿崩。在水中那場戲，因為水有浮力，我在水中要不停按著她的腿，不要浮上來，壓得很辛苦，但上身又要好似做愛地郁動，很享受的。其實一點都不舒服，三點不動一點動，我還要自製浪花好似好激烈一樣，現在想起來是很搞笑。」

水中拍攝有一定危險，所以劉主平指導演都不捨得大家太辛苦，不會有太多NG。（劉主平IＧ）

劉主平還有一場水底群交戲，這又是另一場大考驗。「非常的難，水中是看不到東西，我第一次在水底演戲，看回play back會見到自己雙眼很用力地睜開，不好看。而在水中，兩肩又會因為緊張不自覺縮起來，要不斷提升令自己放鬆，就算覺得快沒氧氣，都要假裝不在意。」水中拍攝有一定危險，所以導演都不捨得大家太辛苦，不會有太多NG。「潛水老師亦會按我們的唇色去判斷還可以拍多久，每個鏡頭拍三到四次已經是底線。」劉主平說。

鳴謝︰

場地提供：柏寧酒店 @theparklanehongkong

吳慷仁

Wardrobe: ZEGNA @zegnaofficial / DENHAM @denham / Lane Crawford @lanecrawford

Makeup: Cac Leung @cacleung

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劉主平

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Hair: Alvin @alvinhui