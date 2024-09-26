《幕府將軍》曾邀木村拓哉參演　因拍日劇而拒絕錯失進軍國際機會

由真田廣之主演的《幕府將軍》（Shōgun）早前在「第76屆艾美獎」奪得佳績，除了奪得「劇情類影集最佳劇集」，真田廣之更憑該劇勇奪「劇情類最佳男主角」，繼李政宰後成為第二位亞裔艾美視帝，日本第一人。日前有日媒爆出，原來劇組曾邀請木村拓哉演出，可惜因為拍攝日劇而放棄演出，被日媒視為錯失進軍國際的大好機會。

《幕府將軍》在艾美獎獲25項提名，最後奪得18獎項成為大贏家。（Disney+）

真田廣之榮封艾美獎視帝，成為日本首位獲得艾美獎「劇情類最佳男主角」的演員！（直播截圖）

根據日媒《日刊現代》報道，木村拓哉曾接獲《幕府將軍》演出邀約，雖然有意出演，可惜因拍攝日劇而拒絕，製作方最後邀請了淺野忠信擔任男配角「樫木藪重」。角色在劇中陰險狡猾，不過竟受歐美劇迷歡迎，更入圍艾美獎最佳男配角。雖然淺野忠信未能奪獎，但角色深得歐美劇迷歡迎。有美國電視圈人士認為，如果木村拓哉能出演這個角色，《幕府將軍》可能還會多一個獎。

日媒爆《幕府將軍》曾邀木村拓哉飾演「樫木藪重」。（Disney+）

製作方最後邀請了淺野忠信擔任男配角，角色深得大批歐美劇迷喜愛。（Disney+）

消息指，《幕府將軍》2021年在加拿大溫哥華進行拍攝，劇中多位演員在當地逗留超過10個月。而木村拓哉當時因疫情有多個活動及拍攝被取消及延期，同時有日劇《邁向未來的10 Count》及電影《The Legend & Butterfly》的拍攝工作在身，不得不拒絕。據知，木村正尋找下一部作品，《幕府將軍》亦將會開拍第二、三季，未來有機會能參與演出續集。