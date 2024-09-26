小丑：雙瘋︱Lady Gaga巨膊晚裝亮相首映　英模化小丑妝搶鏡失敗

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux），由憑上集榮封奧斯卡影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及樂壇天后Lady Gaga聯手主演，劇情繼承前作講述Arthur Flick被關進阿卡漢精神病監獄等候服刑，飽受與Joker雙重身份煎熬的同時，遇見了真命天女Lee而秒速墜入愛河。

由華堅馮力士及Lady Gaga主演新作《小丑：雙瘋》將於10月2日在香港正式上映。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

小丑在精神病院遇上真命天女，秒速墮入愛河。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

《小丑：雙瘋》於倫敦當地時間昨晚（25日）舉行首映禮，華堅馮力士與Lady Gaga作為男女主角於紅地氈上現身，Lady Gaga更花上小丑女的化妝登場，配襯剪裁獨特、奪目大紅色的晚裝長裙，成為全晚焦點人物。

主演《小丑：雙瘋》的華堅馮力士與Lady Gaga昨晚於倫敦一同亮相首映。（視覺中國）

主演《小丑：雙瘋》的華堅馮力士與Lady Gaga昨晚於倫敦一同亮相首映。（視覺中國）

Lady Gaga以小丑女滴淚妝容現身《小丑：雙瘋》電影首映。（視覺中國）

昨晚較早前，Lady Gaga亦以相同妝容出席一場粉絲見面會，被大批樂迷粉絲包圍、夾道歡迎，Lady Gaga到場時以一身藍白間條連身短裙配襯黑白格紋絲襪示人，當時已經化上小丑女的「滴淚」妝容及配襯紅髮。及後Lady Gaga離場時換上一套卡通格仔緊身衣，並趕赴首映禮，造型同樣非常搶眼。

Lady Gaga在抵達《小丑：雙瘋》首映前，率先在一場粉絲見面會上現身。（視覺中國）

Lady Gaga在粉絲見面會前後已換上截然不同的造型。（視覺中國）

正當Lady Gaga抵達《小丑：雙瘋》首映禮現場時，已經換上「巨膊」剪裁的大紅色晚裝，卻以同一小丑女「滴淚」妝容現身，相當「環保」並展現角色標誌性的特點。而同場另有一位英國模特兒Munroe Bergdorf，以小丑女的妝容配襯大紅裙到場，嘗試一滔Lady Gaga的光芒，然而Gaga作為舞台上迷倒萬人的個性歌后，魅力實在難以匹敵，女模特兒亦搶眼失敗！

Lady Gaga現身《小丑：雙瘋》首映時，仍作小丑女滴淚妝容。（視覺中國）

Lady Gaga的魅力實在難以匹敵。（視覺中國）

Lady Gaga的魅力實在難以匹敵。（視覺中國）

英國女模特兒Munroe Bergdorf嘗試以極似Lady Gaga的小丑女打扮現身，但搶鏡失敗。（視覺中國）