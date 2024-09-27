雷霆特攻隊︱施嘉莉祖安遜間接回歸　曾與迪士尼為票房分紅上法庭

期待已久的Marvel超級英雄電影《Thunderbolts'》（台譯：雷霆特攻隊）日前推出預告片及海報，電影將由元祖復仇者「黑寡婦」的妹妹「白寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）擔正做女主角，連同美國隊長的老戰友「寒冬戰士」Sebastian Stan一同領導這隊「反派」超能人小隊。

《雷霆特攻隊》將由黑寡婦的妹妹「白寡婦」Yelena Belova回歸領軍。（《Thunderbolts》預告截圖）

《雷霆特攻隊》亦會由「寒冬戰士」Bucky及一眾Marvel小反派組成。（《Thunderbolts》預告截圖）

在《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情中退休、再主演個人電影《黑寡婦》的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），驚喜成為《雷霆特攻隊》的監製之一，間接回歸到Marvel宇宙，似乎亦與迪士尼和解了斷心結。

施嘉莉祖安遜為《雷霆特攻隊》親任監製一職，算是間接回歸Marvel。（視覺中國）

於2021年上映的《黑寡婦》（Black Widow）是施嘉莉祖安遜在Marvel的最後一部作品，亦為妹妹「白寡婦」登場的作品。當時電影於7月初全球上映，然而施嘉莉祖安遜在月底已狀告Marvel的母公司迪士尼，表示《黑寡婦》在北美院線上映期間同步於Disney+平台播出違反原定合約，亦對票房造成打擊，直接影響本人的分紅收益。

《黑寡婦》為施嘉莉祖安遜主演的最後一部Marvel電影。（《黑寡婦》電影劇照）

施嘉莉祖安遜與迪士尼之間的糾紛，於2021年10月達成和解，片方亦據報以4000萬美元（約港幣3億1120萬元）高價補償施嘉莉祖安遜的損失，雙方當時表示將會繼續在未來合作。及至約三年後，施嘉莉祖安遜終於回歸Marvel，雖然未有消息指會親身出鏡，然而作為元祖復仇者，為接班人作品擔任監製，亦貫徹電影宇宙中傳承的意義。