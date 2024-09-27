楠丁格爾先生︱胡歌新劇未啟播先出事　網民鬧爆：南丁格爾係女人

42歲內地影視演員胡歌，自從今年初主演王家衞首度執導兼監製的劇集《繁花》後，憑出色表演屢獲殊榮，更迎接生涯第二巔峰，成為最炙手可熱的男演員。日前愛奇藝對外公布由胡歌主演的新劇《楠丁格爾先生》（Male Nurse）即將推出，劇情將會圍繞醫護界並向護士致敬，卻引起網民突然瘋傳、甚至因為劇集名群起而攻之，令胡歌在《繁花》播出後首次「出事」！

胡歌主演王家衞執導的內地電視劇《繁花》後，迎來演藝生涯第二高峰。（《繁花》劇集截圖）

愛奇藝宣布推出胡歌主演的新劇《楠丁格爾先生》後，胡歌被內地網民群起追擊。（視覺中國）

《楠丁格爾先生》劇集名借用自著名女護士佛羅倫絲．南丁格爾（Florence Nightingale），南丁格爾於十九世紀克里米亞戰爭期間，志願領導前線救護工作，大大減少英軍的死亡率，令當時地位低微的護士獲得尊重，從此「南丁格爾」成為護士的代名詞之一。

佛羅倫絲．南丁格爾為十九世紀著名護士。（視覺中國）

南丁格爾於克里米亞戰爭期間，自願領導一眾護士到前線進行救護工作，大大減低當時英軍的傷亡率。（視覺中國）

借用「南丁格爾」為劇集名的《楠丁格爾先生》，未播出已經被內地網民炮轟，直言借女性名人的熱度、往男主角臉上貼金，不少留言表示：「南丁格爾是女的！」「南丁格爾英文名男護士，不知道從哪裡開始笑」「又有男人來碰瓷女性了！」

《楠丁格爾先生》未播出已被網民鬧爆。（愛奇藝微博圖片）

儘管劇集將南丁格爾的原名改為「楠丁格爾」但亦令不少網民咎病，雖然南丁格爾作為姓氏，本質未有性別之分，姓氏的源起亦來自對美麗歌聲的讚頌，於是借用夜鶯作為比喻。在《楠丁格爾先生》出現前，巧合地亦有同類影視作品，顛覆名人姓氏背後的姓別定型，如Netflix曾推出兩季《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes），同樣利用對「福爾摩斯」先生的傳統形象進行再造，一定程度上打破姓氏性別定型，僅取「名偵探福爾摩斯」的無性別意涵進行創作。

神探福爾摩斯主流影視作品，均按原著中的男性角色版本進行改編，令福爾摩斯作作姓氏，亦具有性別定型。（《神探福爾摩斯》劇照）

《天才少女福爾摩斯2》電影劇照。（Netflix官方IG圖片）

Netflix曾推出兩季受歡迎劇集《天才少女福爾摩斯》，以《福爾摩斯》原著小說中的妹妹Enola Holmes作為女主角。（《天才少女福爾摩斯2》電影劇照）