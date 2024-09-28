古力娜扎棄花瓶角色扮演大肚村姑　演技大爆發令人刮目相看

內地人氣女星古力娜扎外型出眾，自出道以來在許多影視作品中均飾演美麗動人的角色，在戲路上似乎沒有甚麼突破。但即將在國慶檔上映的電影《出入平安》中，她扮演懷孕村姑，演技大爆發，令不少網民刮目相看，而「金牌監製」于正受邀觀看《出》後都讚不絕口，直言出乎意料，令大家都對該電影充滿期待。

古力娜扎外型出眾。（古力娜托微博圖片）

過去古力娜扎大多飾演花瓶角色，始終在演技上沒有甚麼突破，但在《出》中其放下偶像包袱，扮演一位懷孕村姑，特別有一幕其與丈夫分離時，她情緒大崩潰飽滿，在傷心的層次上做到層層遞增，演技比從前有所進步，令不少網民刮目相看。

古力娜扎在電影《出入平安》中扮演懷孕村姑，演技大爆發。（微博圖片）

情緒飽滿。（微博圖片）

古力娜扎跳新疆舞。（微博圖片）

《出》未正式上映已好評如潮，古力娜扎亦在路演中為宣傳出盡力，更即場露腰大跳新疆舞，舞姿俐落優美，令現場觀眾大飽眼福。而「金牌監製」于正亦受邀率先觀看《出》，他讚不絕口表示：「真的很出乎意料，這是我近十年看過的高潮最多的電影，一環扣一環，搞得人又哭又笑的，每個演員都演得很好，導演也很出色，給我提供了很多的情緒價值。純推薦，無友情成份，我這個個性也很難違心的跟大家推薦爛片，所以請放心食用。」所以有不少網民聽完于正的觀後感後都表示期待該電影，看來國慶檔《出》有望跑出。