專訪《賭神》背後的真高手　江道海︰發哥用三日苦練一招｜武替道

近日上畫的電影《武替道》，是向香港8、90年代的動作電影致敬，電影除了找來著名動作指導董瑋主演，戲中的動作場面更是由另一位高手，江道海先生包辦。這個名字對觀眾可能有點陌生，但跟你說他就是《賭神》中賭船大戰的荷官，《整蠱專家》入面的日本人吉村先生，你是否立即認得出？



人稱海哥的江道海，在90年代掀起的賭片熱潮下，亦是有份造就「神聖俠」天下的重要人物，因為雜技團出身，擅玩啤牌魔術的他，不時在賭片中擔任賭術顧問或場面設計，甚至幫一眾演員當手部替身（手替），做出各樣奪目養眼的高招技術，是賭片中的靈魂人物。



海哥江道海，近年仍繼續為香港電影賣力，擔任《武替道》的動作指導。（葉思雅 攝）

《賭神》中賭船大戰的荷官，就是江道海海哥。（《賭神》電影截圖）

真高手眼中的「神聖俠」

江道海是家族雜技團出生，自小跟爺爺學雜技和魔術，有段時間在荔園表演，從而認識了七小福和粉菊花的粉家班的朋友。隨住雜耍沒落，動作電影興起，眾人紛紛轉行，江道海亦轉戰電影電視。「那時候都有去電視台幫手，晶哥（王晶）都知道我的背景，所以拍《賭神》時，有幾場賭戲都找幫我幫手。」

賭神高進一度失憶化名為「朱古力」。（《賭神》電影截圖）

發哥最勤力

身為賭神，除了鋪鋪贏錢，耍樂時都要幕幕好睇，但到底要用哪一招，幾時招，點樣用才令角色更具說服力，都要靠海哥決定。「我會幫發哥（周潤發）想，用甚麼動作、甚麼手勢，才令人物紮實一點。發哥是比較認真的，戲中有個動作，他在現場一直做不到，即使副牌已有機關，都未做得好，原本想安排替身給他，但我覺得不對，這一幕至少要讓觀眾看到真的是由你親身做，角色才會紮實一點，於是發哥要求讓他回去練習三日，三日後再拍，結果拍幾次就OK了。」

牌上已有線串上，但要順利做出這動作都不容易。（《賭神》電影截圖）

發哥自發地練習三日，結果順利完成。（《賭神》電影截圖）

劉德華有慧根 星爺知個人賣點

至於講到賭俠劉德華，海哥就讚他最有慧根，因為本身都對魔術很有興趣。「他好很肯去練習，因為那時候賭神、賭聖、賭俠，賭甚麼，他幾乎都有份演，而且只要上一部戲用過的技術，來到下一部他已經學會了，因為私下會不停去練，甚至每次開工見到我，便會問我有甚麼新招，教他兩招練習下。」海哥更說華仔的手法，已經去到專業魔術師級數。

劉德華會親自拍攝一些賭術場面。（《賭神》電影截圖）

其實是私下苦練的成果。（《賭俠》電影截圖）

至於海哥口中的星仔周星馳，為人聰明，但他的重點並非是否親身去做，而是戲中的橋段是否有趣。「他會問我今次有甚麼好橋，聽完覺得不錯的話，便直接叫我替他做，即使只是咬隻啤牌，他都希望我替他。因為他知道自己賣點在哪裡，覺得再做得神似人家都說是假，所以只要做出一個笑位便可，不需要去賣命，所以他是個聰明的演員。」而幾位都是有情有義，縱使明明已學會相當技巧，但都會說一定要江師傅來幫手，「這些真的是明關照。」

星爺深知觀眾不是喜歡看他使出洗牌技。（《賭聖》電影截圖）

星爺比較著重橋段是否好笑。（《賭俠之上海灘賭聖》電影截圖）

高手遇老千 一句話踢爆對方

因為《賭神》，海哥被廣大市民知道他玩牌技術高招，雖然這對贏錢機率並冇關係，但都會引人賭場關注。「剛剛拍完《賭神》時，我去澳門玩的時候，還記得在葡京，我入門後便有人問我︰『你今天不用開工嗎?沒有戲拍嗎?』其實即是知道你是誰，他不會說你有問題，開得賭場都預了甚麼人都進來。

海哥坦言真正的老千不會那麼張揚，而他亦正正遇過一位老千，最終靠一句說話巧妙化解。「記得有一次跟朋友玩啤牌，我就發覺其中一個不是太熟的朋友，玩的時候為甚麼這麼夠膽要牌呢？而且跟得自己那麼準，於是就開始留意檯面的啤牌，真的畀我看到幾隻有問題。」

海哥玩啤，都會遇上老千。（葉思雅 攝）

衝動的，可能一句便踢爆對方，但海哥沒有那麼不留餘地，而是以一句說話終止賭局。「大家都算叫做朋友，你又不可以踢爆他，直到再來一局的時候，我就看到了下張牌是甚麼，於是正準備派那隻牌時，我便跟大家說︰『如果這隻牌出來是Queen，我覺得今天副牌可能出了問題，大家可否暫停呢？』因為大家經常玩，猜不到會有人做這回事，所以紛紛說好， 結果一打開真的是一隻Queen。至於隻Queen對哪位最有用呢？大家就明白。」

老千目的當然是贏錢，但如戲中般贏幾百萬甚至一千萬，現實中機會甚微，不是贏不到，而是拿不到。「其實贏大錢背後都要研究怎樣收那條數，一般老千贏你一兩萬，你都可以給。如果我一次過贏你過百萬，你都未必肯畀，那麼背後就需要另外一些人去做事，那個已不是我的範疇。」