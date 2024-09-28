天生我才達人秀18位入圍新秀　將接受盧冠廷李幸倪劉天蘭星級訓練

由明愛之友主辦、香港明愛青少年及社區服務協辦、瑞華行贊助及爆炸戲棚娛樂製作的《天生我才達人秀》早前經過海選，並由大會藝術總監、導演及監製陳恩碩最後甄選出18位入圍新秀，接受星級大師班培訓，包括由資深音樂人盧冠廷教授作曲及編曲技巧、人氣歌手李幸倪傳授歌唱及舞台演繹技巧，並由著名形象設計師劉天蘭分享形象建立及管理的經驗和心得，幫助他們全面提升演出水平及建立鮮明的個人風格，參加於11月8日晚上取址中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前戶外空間舉行的《天生我才達人秀》大型匯演，與多位著名演藝界人士同台演出。

《天生我才達人秀》早前經過海選，並由大會藝術總監、導演及監製陳恩碩最後甄選出18位入圍新秀。（資料圖片）

一眾入圍者來自不同背景，各具個人特質與專長，卻擁有同一個夢想——希望在舞台上發揮所長。《天生我才達人秀》為他們提供免費培訓，接受殿堂級導師的專業指導，突破自我，去蕪存菁，精益求精，是一次可遇而不可求的經驗。18位入圍新秀現正接受如火如荼的訓練，期望以令人耳目一新的演出，在大型舞台上與觀眾見面。

《天生我才達人秀》18位入圍新秀，將接受資深音樂人盧冠廷教授作曲及編曲技巧。（資料圖片）

《天生我才達人秀》18位入圍新秀，將接受人氣歌手李幸倪傳授歌唱及舞台演繹技巧。（資料圖片）

《天生我才達人秀》18位入圍新秀，將接受著名形象設計師劉天蘭分享形象建立及管理的經驗和心得。（資料圖片）

董柏宏 21歲

「雖然自己十分喜歡唱歌，甚至把它視為生活的一部分，但之前完全未曾接觸過表演，甚至連學校內的歌唱比賽也未曾參加，所以這次我選擇豁出去，希望挑戰自己，獲取登台演出的勇氣。此外，我亦希望可以學習作曲，以自己親手創作的作品，表現真實的自己。」

21歲的董柏宏為入圍新秀之一。（資料圖片）

房翰杰 24歲

「對我而言，音樂是一種自我肯定，我選擇了音樂，音樂亦選擇了我。《天生我才達人秀》給我一個表演和曝光機會，與更多人分享我的音樂，同時亦希望透過星級培訓，改善肢體語言，讓我演出時更收放自如。另一方面，我亦希望學習更多音樂後期製作以至舞台幕後製作的知識。」

24歲的房翰杰為入圍新秀之一。（資料圖片）

布子殷 17歲

「我希望呈現多元化的曲風給觀眾，亦十分期待透過歌唱培訓來提升感情演繹和自信心，隨時都可揮灑自如地演出。與此同時，我亦想了解混音及燈光設計等幕後知識。音樂對我來說是生命中不可缺少的部分，未來無論是否可以成為歌手，均希望繼續從事與音樂相關的工作。」

17歲的布子殷為入圍新秀之一。（資料圖片）

李偉裕 20歲

「我喜歡唱歌、填詞、演戲和寫網文，一直以來憑着勇於嘗試的精神，即使經歷失敗，亦未曾輕言放棄夢想。我希望在活動的過程中吸收全方位知識，加強唱歌和演繹技巧，發掘自己的個人特色，幫助我成為職業表演者。同時亦希望學習一些有關導演及編劇等幕後知識，了解如何帶領一個團隊進行演出。」

20歲的李偉裕為入圍新秀之一。（資料圖片）

譚家熙 20歲

「對我而言，音樂表演很簡單，就是一支咪加一個舞台，有觀眾來支持，已經讓我心滿意足，所以我十分期待在《天生我才達人秀》的舞台上演出，讓我突破自己！我覺得音樂講求整體性，主唱以外，作曲、填詞、樂理和混音等部分亦同樣重要，很希望可以透過活動的全方位訓練來認識更多。」

20歲的譚家熙為入圍新秀之一。（資料圖片）

陳頌莜 20歲

「我從小學開始已很喜歡唱歌，一直也在尋找機會去展現自己，但卻一直不敢分享這個夢想。這次參加《天生我才達人秀》，正好給我一個機會去盡情演出，並希望提升自己的台風和演講技巧，以及帶動觀眾氣氛的能力等。我亦期望認識更多志同道合的朋友，互相交流。」

20歲的陳頌莜為入圍新秀之一。（資料圖片）

尹皓添 22歲

「我認為唱歌是支撐人生的力量。在家人耳濡目染下，我從幼稚園開始已很喜歡唱歌，更特別喜愛張國榮和譚詠麟的歌曲。中學時試過參加歌唱比賽但表現不佳，幸好在朋友和家人鼓勵下讓我重拾信心，亦推動我鼓起勇氣參加《天生我才達人秀》。我十分期待透過專業訓練，學習正確用聲方法，同時亦對歌曲製作過程和監製角色等有更深入認識。」

22歲的尹皓添為入圍新秀之一。（資料圖片）

李沛穎 15歲

「我自小學三年級已很喜歡唱歌，現在亦有跟志同道合的朋友夾Band玩音樂。一直以來我抱着不怕失敗、不要放棄的精神去參加不同比賽和演出，希望趁年輕吸收經驗。透過今次活動，我希望在唱歌、樂器以至演戲方面學習更多知識，令自己更上一層樓，推動我朝着成為歌手的夢想進發。」

15歲的李沛穎為入圍新秀之一。（資料圖片）

蔡明志 21歲

「我對音樂充滿憧憬，夢想成為創作歌手。我期望透過活動的專業指導，加強經營個人形象的能力，以及表情管理、肢體動作與觀眾交流的技巧等，同時亦希望學習編曲及基礎音樂知識。我目前正在修讀社工課程，即使將來未有從事音樂行業，亦可以社工身份為有夢想的青少年尋找機會和資源。」

21歲的蔡明志為入圍新秀之一。（資料圖片）

梁韻怡 20歲

「我喜歡唱歌、跳舞和演戲，相信可以透過唱歌將能量和訊息傳達給觀眾。平常要找到改善台風的意見並不容易，《天生我才達人秀》正好為我提供專業教導，幫助我加強舞台演繹技巧，表現得更有自信。此外，我亦希望提升唱歌技能，掌握演繹不同類型歌曲的能力。」

20歲的梁韻怡為入圍新秀之一。（資料圖片）

徐惠晴 15歲

「我自小在充滿歡樂和音樂色彩的環境下長大。每次當我踏上舞台，透過歌聲將故事說給觀眾聽，引起他們的共鳴，均讓我深感滿足。十分希望《天生我才達人秀》的舞台經驗，能在我的追夢旅程中留下一個深刻回憶。」

15歲的徐惠晴為入圍新秀之一。（資料圖片）

鄭希桐 22歲

「我擁有演出音樂劇的經驗，希望透過《天生我才達人秀》得到更多學習唱歌的機會，認清歌唱的不足之處並加以改善，突破和挑戰自己。此外，我平常亦有觀看網上影片來自學跳舞，期望可以在活動中獲得專業的舞蹈訓練，並更懂得如何運用面部表情。」

22歲的鄭希桐為入圍新秀之一。（資料圖片）

陳俊逸 18歲

「我喜歡彈結他，亦有在街上Busking的經驗，未來希望可以成為唱作歌手或結他老師。唱歌對我而言是一個享受的過程，而透過不同曲風亦可以表達不同情緒。我希望透過活動取得成長和進步，提升作曲、編曲和音樂製作水平，以及增強演出穩定度，亦希望透過這平台分享自己的作品，從中吸收不同意見。」

18歲的陳俊逸為入圍新秀之一。（資料圖片）

陳維峻 23歲

「我的興趣是唱歌、彈結他和聽音樂，至今已累積了三年的Busking經驗。《天生我才達人秀》對我而言充滿新鮮感，除了能夠獲得與演藝界前輩同台演出的珍貴機會外，亦希望吸收更多意見，學懂如何在表演時更加放鬆、更享受舞台。做音樂不是單打獨鬥，所以我亦十分期待在這裡認識更多音樂人，幫助我在音樂路上的發展。」

23歲的陳維峻為入圍新秀之一。（資料圖片）

鄺國昇 20歲

「音樂是我人生最熱愛的東西！我在中一時愛上彈結他，到中三更愛上了唱歌，一直以來從沒有放棄音樂。不過現在感覺有點停滯不前，因此希望透過《天生我才達人秀》的專業培訓，吸收更多知識，接觸更多不同類型的音樂活動令自己進步。另一方面，雖然我對創作充滿興趣，但未曾接受過系統性的作曲和填詞訓練，所以亦希望藉這次機會學習相關知識。」

20歲的鄺國昇為入圍新秀之一。（資料圖片）

吳卓霖 18歲

「我覺得彈結他的人很有型，所以在2020年買了人生第一支結他！雖然自小已接觸音樂，但自己從未正式學習過唱歌，希望可以透過《天生我才達人秀》接受歌唱訓練，同時亦希望增加表演經驗，突破自己的舒適圈。我亦希望透過活動激發更多創意，提升自己的作曲、編曲以至寫詞技巧。」

18歲的吳卓霖為入圍新秀之一。（資料圖片）

林安晴 24歲

「音樂對我而言就是生活的動力，讓我表達自己的想法。自從我在歌唱節目中欣賞過精采的Rapper演出後，自己亦愛上了Rap這種表演形式，亦會透過YouTube發佈自己的原創作品。現在我感到遇上瓶頸位，所以希望參加《天生我才達人秀》的大師班，獲得寫歌方面的建議，並發掘更多可能性。我亦希望享有更多表演機會，因為舞台演出從不嫌多。」

24歲的林安晴為入圍新秀之一。（資料圖片）

陸景臻 15歲

「我喜歡音樂和表演，除了Busking外，也有接觸結他、低音結他、木箱鼓等樂器，亦有嘗試作曲和填詞等。我十分嚮往幕前工作，但性格卻有點害羞和害怕說話，所以希望透過《天生我才達人秀》累積更多舞台經驗，同時改善我的表達技巧。我亦期待學習錄音及創作等不同知識，以及在活動中認識更多音樂人。」

15歲的陸景臻為入圍新秀之一。（資料圖片）

《天生我才達人秀》主辦單位、贊助機構及合作伙伴

主辦單位：明愛之友

協辦單位：香港明愛青少年及社區服務

製作單位：爆炸戲棚娛樂

贊助機構：瑞華行

藝術總監及導演：陳恩碩

星級導師：盧冠廷、李幸倪、劉天蘭

監製：陳恩碩、吳彩玉、李恩斯、黎明瀚、曾以德

榮譽顧問：周梁淑怡、劉天蘭