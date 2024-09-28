王晶盛讚李連杰私下為人　《倚天屠龍記》竟為周星馳讓路無拍續集

香港著名喜劇導演王晶，於個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼周星馳、關秀媚、陳百祥後，分享自己與「功夫皇帝」李連杰的合作往事。王晶於節目上談到一年內與李連杰合作拍攝三部電影，二人亦因此成為朋友。至於李連杰的為人，王晶除了表示欣賞佩服外，更提到與自己無法再成為朋友的周星馳有一樣相似之處！

王晶於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集中，談及與「功夫皇帝」李連杰的合作與相處往事。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

李連杰曾四度參演王晶執導電影。（李連杰微博圖片）

《倚天屠龍記》無續集竟因周星馳

提到李連杰與王晶合作電影，不少觀眾均會聯想到雲集一眾巨星主演的《倚天屠龍記之魔教教主》。王晶提及當年電影在聖誕檔期上映，遇上另一部喜劇作品，票房未如理想，加上：「《倚天屠龍記》已經是李連杰當年第七部上映電影，觀眾已經悶了，而且當年有很多古裝片，所以在香港的票房不是很好。」

李連杰主演的王晶作品中，巨星雲集的《倚天屠龍記》肯定為最膾炙人口的其中一部。（《倚天屠龍記之魔教教主》電影劇照）

張敏飾演的趙敏，一句在大都等張無忌，一等就二十幾年。（《倚天屠龍記之魔教教主 》電影劇照）

至於電影結尾留有的續集契機，王晶表示原意已打算開拍下集，但卻為周星馳新作讓步：「當時忽然間有部《包青天》電視劇在香港和台灣非常哄動，永盛電影公司就想拍一部搞笑的包青天，促成了周星馳主演的《九品芝麻官》。因為《九品芝麻官》所以就沒有了《倚天屠龍記》續集。」

王晶因為要拍《九品芝麻官》所以無法拍攝《倚天屠龍記》的續集。（《九品芝麻官》電影劇照）

李連杰與周星馳竟有相似之處：反而可以做朋友

再次提到周星馳，王晶竟意外地表示，自己視為好朋友的李連杰，竟與無法成為朋友的周星馳有一樣相似之處：「李連杰其實跟周星馳有很相似的地方，套用元奎導演的一句話『李連杰是一個把朋友跟利益分得好清楚的人』你不用想佔他一點便宜，但他亦不會佔你一點便宜。我覺得這點很重要，亦非常清楚。」

王晶提到李連杰的為人，竟與周星馳有一個地方相似。（視覺中國）

王晶表示李連杰會將朋友與利益分得很清楚。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

及後，王晶提到李連杰私下為人，盛讚對方的個人素質：「他態度非常好、非常誠懇，我覺得他即使將利益和朋友分得很清楚，你都會願意跟他做朋友，最多大家不要講太多利益，這樣的人反而可以做朋友。」