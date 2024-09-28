王晶曾兩度為李連杰擱置作品　促成難得機會赴荷里活合作米路吉遜

香港著名喜劇導演王晶，於個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼周星馳、關秀媚、陳百祥後，分享自己與「功夫皇帝」李連杰的合作往事。王晶於節目上談到與李連杰成為朋友後，對方遠赴荷里活發展、成為舉世知名的武打巨星，而自己亦曾兩度擱置自己的作品，希望讓李連杰能夠有更好的發揮與事業發展。

王晶於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集中，談及與「功夫皇帝」李連杰的合作與相處往事。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶透露自己曾兩度擱置執導作品，讓李連杰能夠於電影中充分發揮。（李連杰微博圖片）

王晶在節目中提及李連杰遠走荷里活發展前，自己曾籌備一部作品希望再促成合作，然而在簽約前，李連杰邀請王晶到家中洽談，表示當時遇上難得的機會：「他跟我說談好了拍《轟天炮4》（Lethal Weapon 4），聽說是一個簡單的角色，但他說沒有所謂，因為那部電影是由米路吉遜（Mel Gibson）主演，知道這部電影一定好賣，所以決定去演，覺得對他的事業有很大幫助。」王晶表示作為好朋友，當然希望李連杰能夠把握到荷里活拍攝一部一定賣座的電影，於是決定擱置自己籌拍的作品，讓李連杰順利到荷里活發展。

李連杰於1998年到荷里活發展，參演超賣座電影系列《轟天炮4》！（《轟天炮4》電影劇照）

王晶希望李連杰能夠把握到荷里活發展的機會，願意擱置自己執導的作品。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶亦有提及，在李連杰與荷里活片商洽談的過程中，對方將片酬由李連杰要求的100萬美元（約港幣777萬元）壓至75萬美元（約港幣582萬元），及後因為李連杰需時考慮而再壓低至50萬美元（約港幣388萬元），然而李連杰認為機會難逢，於是堅持接拍，最後王晶亦認為角色與米路吉遜飾演的主角不相伯仲，非常精彩！

王晶更提到李連杰在考慮接拍《轟天炮4》期間，被兩度壓低片酬。（《轟天炮4》電影劇照）

李連杰成為國際武打巨星後，回國參與張藝謀導演的鉅製《英雄》，當時與陳道明、梁朝偉、張曼玉、章子怡及甄子丹合作，班底與製作驚人。然而王晶表示張藝謀不太熟悉動作片拍攝，當時的動作指導亦未能與李連杰擦出最佳火花，於是李連杰向王晶提出借將：「他希望找程小東擔任武術指導，但程小東當時與我一起籌備另一部古裝片，叫做《斬虎屠龍記》，已經到看場景的地步。但李連杰打電話給我，說他回來拍《英雄》許勝不許敗，請我借出程小東、延遲目前的拍攝。」

李連杰於2002年回國拍攝張藝謀執導的《英雄》，與陳道明、梁朝偉、張曼玉、章子怡及甄子丹合作。（《英雄》電影劇照）

李連杰表示與當時《英雄》劇組的原武術指導並不合拍，於是向王晶借將。（《英雄》電影劇照）

王晶表示作為朋友一場，明白對方回國的負擔，於是再度擱置自己的作品，亦因此錯過時機、最終沒有拍攝《斬虎屠龍記》。王晶亦表示幫助李連杰後，對方亦非常禮貌周到：「到《英雄》首映時特意親自打電話來請我去看，一定要我去看《英雄》，非常懂得做人。」

李連杰主演的《英雄》最後取得重大成功。（《英雄》電影劇照）