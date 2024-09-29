同《再‧見熊貓福寶》主角係表親　追加港產龍鳳胎萌趣短片慶賀

上月「海洋公園」首次有港產大熊貓龍鳳胎誕生，立即引起全民關注！無巧不成話，向來致力為香港觀眾提供優質娛樂的「MCL院線」，近日亦榮獲韓國史上最高開畫票房紀錄片《再‧見熊貓福寶》在香港的獨家映權；更巧合的是，福寶竟是盈盈所生港產龍鳳胎的「表姐」！大熊貓是珍貴的瀕危物種，「海洋公園」與「MCL」兩大品牌繼「保育看明天」項目後再度合作，攜手帶動大熊貓熱潮，藉此提倡保育，呼籲大家合力逆轉瀕危。



戲中主角福寶，原來是盈盈所生港產龍鳳胎的「表姐」！（《再‧見熊貓福寶》劇照）

港產龍鳳胎_家姐(左)細佬(右)。（電影公司提供）

《再‧見熊貓福寶》電影同場加映港產龍鳳胎從未曝光短片。（電影公司提供）

「海洋公園 x MCL 大熊貓慶典《再‧見熊貓福寶》首映禮」，日前於尖沙咀K11 Art House舉行，「洲立影藝有限公司」總經理黃寶珠女士讚揚「海洋公園」的工作人員把港產大熊貓龍鳳胎照顧得無微不至，因此特別邀請他們出席首映禮作為慰勞。而「海洋公園公司」行政總裁黃嗣輝先生亦禮尚往來，宣布把「家姐」及「細佬」從未曝光的短片，送給福寶表姐作為禮物，同時亦透露一對港產大熊貓BB毛髮變得濃密及逐漸成形，期待牠們拙壯成長。入場欣賞《再‧見熊貓福寶》的觀眾，除了可細味福寶與飼養員爺爺的感人互動外，還可以欣賞港產龍鳳胎的絕密萌趣短片，相信必定會大滿足！

呢位「表姐」福寶，相當俏皮。（《再‧見熊貓福寶》劇照）

2020年7月20日，福寶成為首隻在韓國誕生的大熊貓；並憑著可愛的外表和活潑的性格，一直備受民眾的關注和擁戴。然而根據《瀕危物種保護公約》，在海外出生的大熊貓需於4歲前返回中國。她今年4月由京畿道龍仁市「愛寶樂園」返回成都「臥龍神樹坪基地」的離別之旅，成為韓國、內地、香港及台灣粉絲的焦點，還被拍成《再‧見熊貓福寶》，真實記錄了飼養員姜哲遠、宋永寬及吳承喜與福寶在「愛寶樂園」最後三個月的互動；當中也包括了告別會的催淚場面。電影在韓國叫好叫座，不但成為開畫票房冠軍，更創下了韓國史上紀錄片的最高開畫成績。