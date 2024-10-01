古惑仔3｜鄭伊健爆有一大穿崩位　多年來無人發現：導演說不管了

鄭伊健將在11月在台灣開演唱會，近日他很勤力在台灣跑宣傳和做訪問，以其特色「港普」受訪。而在其中一個訪問中，他就回顧多套自己的電影代表作。台灣人對《古惑仔》系列有相當深情意結，鄭伊健當然也不得不講陳浩南一角。

鄭伊健近日相當勤力在台灣宣傳11月的高雄演唱會，頻頻受訪。（資料圖片）

講到拍《古惑仔之人在江湖》時，他才剛剛做歌手，他說陳浩南留長髮是自己的主意，因為做歌手不能亂轉髮型，因此要長期Gel頭，「好像是長頭髮，但是不是那麼長，是短一點點。」他又憶述拍第一場戲是在浴場，而場外原來真的有人在打架，他說：「我沒有記錯，小春有開那個車在旁邊，就是人家打到他的車子，但是好運的就是碰到幾位兄弟，我們幾個有共同目標，就是把這個拍好。」

原來陳浩南的髮型由鄭伊健親自設計。（劇照）

而第三集《古惑仔3隻手遮天》，他說有一個穿崩位多年來都冇人留意到，「那個經典場面有一些穿幫的位置，但是大家都不管了，導演覺得情緒是最重要，所以我會拍到流汗，整個過程很快拍完，但是你看到紋身擦掉了！『導演，我們拍完，很好，但是你看，這個紋身……』，『不管了，最重要是看到好看的。』所以我們不管了，這個地步，但是到現在沒人看到其實有一些穿幫的地方。」伊健所講這幕戲是他和細細粒（黎姿）在屋邨被烏鴉（張耀揚）追斬，跑到一仆一碌的情節，記者仔細翻睇片段，他事後回到家中休息的場景，臂上紋身確實甩色及變得模糊，但不算明顯。

陳浩南與細細粒是觀眾心中經典的螢幕情侶，最後陰陽相隔更令人心痛。（劇照）

在屋邨被烏鴉等人追斬。（劇照）

連場打鬥戲，陳浩南寡不敵眾，打到一仆一碌，幸好林尚義飾演的牧師出來解圍。（劇照）

鄭伊健大爆，原來有個穿崩位多年來冇人提起。（劇照）

由於打鬥戲太激烈，仔細看的話，會發現原來伊健右臂上的紋身甩色，他說當時有同導演講，但對方說：「不管了，最重要是看拍好看的！」（劇照）

至於他於郭富城的《風雲：雄霸天下》，伊健指要拍到像武俠片裡的輕功，他又透露郭富城差點出意外，「有一件事情我覺得很好運，就是當天對打的時候，有一個很重的東西放在上面，郭富城走過一點，這個東西掉下來，如果掉中了人，『雲』（步驚雲）就要換人了，哈哈。」

原來拍《風雲：雄霸天下》時，郭富城差一步被高空重物砸中，相當驚險！（劇照）

另一個人氣角色，是《烈火戰車2極速傳說》的Sky哥哥，不過最經典的是還是唱到街知巷聞的主題曲《極速》，「頭搖又尾擺 飄移境界」無人不曉，就算台灣歌迷都不停要求要他唱這首歌，深入民心的程度，遠超《友情歲月》。不過伊健表示，這首歌最初不受歡迎，派台時更被DJ嫌難聽。伊健說：「講出來蠻有趣，因為在錄音的時候，他（監製陳光榮）說用這個方法唱歌，你聽到我唱的部份好像跟平常不一樣，我們錄完的時候，我要在香港的電台放，有很多DJ都說很難聽！電影放映之後，『哦～』你要看這個電影，就知道，喔，這個歌原來為什麼會用這個方法唱，然後就慢慢接受了這個歌，到現在我相信蠻多人喜歡這首歌。」