風林火山｜苦候七年終有映期　發行商公告︰即將與各位見面

由歌手麥浚龍執導，歷時長達7年，個人第二部執導作《風林火山》，雲集一眾型男及影帝︰金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝等，自製作以來已成為不少影迷引頸以待的作品。8月初，《香港01》獲得可靠消息，指電影終鐵定將於今年年底上映，而今日（01/10），電影發行商發行工作室就在社交平台公告，證實《風林火山》即將與各位見面。

《風林火山》集合一眾男神，女角則有高圓圓及衛詩雅。（《風林火山》劇照）

負責發行的發行工作室，於今天晚上，在社交平台分享一則由外媒Deadline的報道，證實電影已開始作宣發工作。發文內容如下︰「發行工作室很榮幸向大家介紹我們的新片《風林火山》，由香港歌手、演員及編劇麥浚龍執導，是麥浚龍繼《殭屍》後的第二部作品，集結了金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓等一眾重量級演員。在經歷多年的期待後，即將與各位見面，敬請期待！」

負責發行的發行工作室，於今天晚上，在社交平台分享一則由外媒Deadline的報道。（網頁截圖）

雖然仍未有映期，但有發行商證實已進行宣發工作，足見多年來只聞樓梯響的《風林火山》，今次是最響，聲音最實淨的一次。

銅鑼灣夜雪震驚全港

電影最為人記得，是在2017年9月，於銅鑼灣皇室堡一帶取景，更誇張是要拍落雪景。當晚氣溫接近30度，但Juno就本事令全條街一片白濛濛，鋪滿人造雪，而現場的道具車亦全部鋪滿白色物體。雖然未見出來效果如何，但已話題十足。

皇室堡對開成條街都是人造雪，夏天都可以落雪。（網上圖片）

搭建6萬平方呎1:1銅鑼灣

同年，當大家以為麥浚龍能夠在真銅鑼灣製造一場雪已經好厲害時，原來劇組早在惠州一家鋼鐵廠内，按照1:1的真實比例，搭建出一個銅鑼灣實景。佔地6萬平方呎，而搭建範圍就由銅鑼灣港鐵站出口，去到SOGO。要花費搭景，因為要拍一場重要的Opening。「有大量動作及爆炸場面，真的不能在銅鑼灣拍攝，跟投資方商量後，決定搭景。」麥浚龍當年回應。據知該場景搭了3個月，期間更遇上三場颱風，花費不菲。

當年在惠州舉行發佈會，戲中一眾演員劉青雲、梁家輝、高圓圓、姜珮瑤、衛詩雅都有出席。