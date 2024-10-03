武替道︱網民競猜角色原型人物　三大男主角竟為港產片動作班霸？

致敬港產片龍虎武師的電影《武替道》，由梁冠堯、梁冠舜執導，劉俊謙、董瑋、蔡思韵、伍允龍等主演，早前已於9月26日正式在香港上映，日前更一周內速破400萬票房，大受觀眾歡迎！《武替道》劇情講述董瑋飾演的息影動作指導李森，為昔日導演拍檔最後作品出山；劉俊謙飾演的動作演員李世龍，一直在電影苦無機會發揮，兩代動作演員的碰撞，憑這部合作電影希望令港產動作片再創高峰！

《武替道》由劉俊謙、董瑋、蔡思韵、伍允龍等主演。（《武替道》劇照）

《武替道》為致敬港產片龍虎武師的電影。（《武替道》劇照）

《武替道》以香港電影業為背景，大受觀眾歡迎之餘，亦引起大量網民討論劇情。有網民於社交媒體討論時，競猜劇情角色的原型人物，留言指：「Dee哥（董瑋）個角色係叫無良心武術指導森哥。但其實係影射無人性嘅『糖』哥；伍允龍角色威哥，有自己的班底，影私嘉樂仔，亦即錢家班；劉俊謙的角色龍仔，係影射初入行的伍允龍。」分別認為三位男主角影射現實中的唐季禮、錢嘉樂及伍允龍。

在戲中董瑋一埋位就「唔係人咁品」，認真程度是生人勿近。（《武替道》劇照）

有網民競猜，《武替道》裡的「森哥」疑似在影射「糖哥」，亦即資深導演兼動作指導唐季禮。（視覺中國）

有網民留言認為，董瑋於《武替道》飾演的李森，在劇情中展現的高要求、投入拍攝期間對武師禮數不周、過於投入拍攝時未夠尊重的面貌，疑似與唐季禮導演相關傳聞感覺接近。而錢嘉樂在行內成就非凡，成為一眾武師的目標與典範，亦與伍允龍的角色相當類似。至於入行較晚的伍允龍，香港電影難以與八九十年代匹比，面對的困境亦與劉俊謙飾演的武行初哥李世龍處境一樣，空有一身武功與志向卻苦無發揮機會，而伍允龍有親身在《武替道》裡現身，亦相當有趣。

伍允龍在戲中飾演動作巨星，與阿謙起初不咬弦。(《武替道》劇照)

有網民競猜伍允龍飾演威哥，疑似影射「錢家班」動作指導錢嘉樂。

劉俊謙在《武替道》裡飾演武行初哥李世龍。（《武替道》電影劇照）